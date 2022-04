La directora Provincial de Salud y Medio Ambiente, Daniela Carrizo, junto con Rosendo López, director Provincial de Control de Vectores y Zoonosis, brindó una conferencia de prensa donde informó la situación con respecto a un nuevo caso importado de Dengue en la localidad de Icaño.

“Pudimos confirmarlo a través de dos tipos de análisis, pero tenemos la tranquilidad de que es un caso importado porque la persona estuvo en una localidad de la provincia de Salta con casos positivos”, afirmó Carrizo.

“Tenemos la tranquilidad y podemos asegurar que, por el periodo de incubación, y las fechas en las que esta persona estuvo de viaje fuera de la provincia, se trata de un caso importado. Esto nos alivia, pero no tenemos que descuidarnos, el mosquito está presente en todo el país. No hay circulación viral autóctona en la provincia, pero si tenemos el vector, por lo tanto no tenemos que relajarnos en la medida de cuidado y prevención”, remarcó.

En este sentido, Rosendo López indicó que se llevó adelante el protocolo para casos positivos, identificando el caso, realizando una georreferenciación, y después se hace un bloqueo químico: “se toma la casa de esa persona como punto central y se trabaja en esa manzana y en las 9 manzanas que la rodean, utilizando insecticida de forma terrestre y de forma aérea”.

Lopez afirmó que enviaron 28 personas de la Dirección de Control de Vectores y Zoonosis para hacer controles focales en forma conjunta con el municipio de Icaño y los equipos de Atención Primaria de la Salud.