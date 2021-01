La primera quincena del mes en Carlos Paz finalizó con un balance positivo y un promedio de ocupación del 49 por ciento en las diferentes categorías, de acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura local. “Podemos hacer un balance positivo en términos generales de esta primera quincena, pero no podemos comparar esta temporada con la del año pasado” indicó Sebastián Boldrini , referente en el área.

“Lo que más demanda el turista tiene que ver con casas y departamentos. Le pedimos al turista no contratar alojamientos que no están registrados ya que esto le brindará mayor seguridad, no solo del alojamiento en sí sino de las condiciones sanitarias”, aseguró. Y agregó: “la primera quincena superó las expectativas, seguimos pidiendo al turista que nos visite, responsabilidad individual en los cuidados que ya todos conocemos, distanciamiento, uso de barbijo y demás, más allá que hemos reforzado los controles en balnearios, costanera y zona céntrica”.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, se pudo saber que de Buenos Aires son el 39 por ciento, Santa Fe el 17 por ciento, Córdoba provincia el diez por ciento y Córdoba capital el ocho por ciento. Según las estadísticas, más del 64,9 por ciento llegaron a la ciudad en automóvil.

Con respecto a los grupos que llegan, el 44,5 por ciento llegan en familia, el 40 por ciento en pareja, y con respecto al tipo de alojamiento el 41,2 por ciento duermen en casas y 39,8 por ciento en hoteles durante esta temporada, con un promedio de 4 o 5 noches de estadía.

Cabe aclarar que de acuerdo al Ministerio de Turismo de la Nación, más de seis millones de argentinos se movilizaron por el país desde el 1º de diciembre. Hasta el momento, las localidades de la Costa Atlántica y de la provincia de Córdoba representan el 60 por ciento del movimiento turístico del verano. El Partido de la Costa, Mar del Plata, Bariloche, Villa Gesell, Pinamar, Villa Carlos Paz, Monte Hermoso, Miramar, San Martín de los Andes y Mina Clavero fueron los destinos más elegidos durante esta primera etapa.