Lejos estamos de que termine esta pandemia, lamentablemente las vacunas llegan a cuenta gota y el virus circula sin freno. Sólo la responsabilidad individual nos salvará de contraer esta gripe, que para algunos es sólo eso (una gripe), y para otros deriva en complicaciones de salud más graves.

Operativo “Identificar Verano” en Carlos Paz. Municipalidad de Carlos Paz

Una de las medidas, que tanto vecinos de Carlos Paz como los turistas están tomando al manifestar síntomas, es concurrir a la Unidad Sanitaria Móvil, que ofrece testeos de Covid-19 gratuitos y con rápidos resultados. De esta manera, con la detección temprana de la enfermedad se pueden evitar nuevos contagios.

Este fin de semana, el operativo “Identificar Verano”, se llevó a cabo en los jardines municipales a partir de las 18 horas. Este domingo, decenas de personas acudieron varias horas antes de la apertura, para ir ganando lugar en la extensa fila que luego se formó.

Larga fila para realizar el testeo Covid-19 en los Jardines Municipales de Carlos Paz. VíaCarlosPaz

“Yo vine a las cuatro de la tarde, a las 19 horas ya tenía el resultado” dijo a VíaCarlosPaz una paciente. Y agregó: “me dió positivo, por lo que me pidieron de que me guarde en casa 10 días, que no tenga contacto con nadie y que tomara paracetamol si levantaba fiebre. En el caso de que me costara respirar, me aclararon que debía ir al hospital”, finalizó.