“Pizzas el Milo” nació en plena pandemia, una familia de Carlos Paz juntó todos sus esfuerzos para apostar al trabajo y poner en marcha su emprendimiento. Sin embargo, este viernes unos delincuentes entraron al local ubicado en barrio El Canal y les robaron todo por completo. “Cuando fuimos a abrir nuestro local como todos los días, nos encontramos con que nos habían desvalijado totalmente”, contó a VíaCarlosPaz Maxi, uno de los dueños.

Los maleantes les llevaron una freidora, una balanza, la cafetera, pava eléctrica, un televisor de 24 pulgadas, garrafas, parlante portátil, horno eléctrico, una balanza digital, el celular del local, luces led y hasta un soldador de estaño. La familia quedó sin nada, por lo que decidieron cerrar las puertas del negocio, ya que no contaban con el equipamiento para la producción, ni la materia prima para elaborar las pizzas, sándwich y empanadas.

Robo en la pizzería "El Millo". Pizzería "El Millo"

El robo se hizo noticia y muchas personas se solidarizaron, amigos, clientes, proveedores y familiares conmovidos por lo ocurrido, colaboraron para que la pizzería volviera a abrir. “Un cliente me prestó una garrafa, un familiar otra, una amiga una freidora, una pizzería de acá a la vuelta me prestó una balanza, mi familia dinero para poder comprar mercadería, me prestaron horno, pava eléctrica, me trajeron carne para hacer las milanesas, proveedores que me venden contracturas me van a esperar con la deuda hasta que nos podamos acomodar…”, expresó Maxi.