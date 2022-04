Ana tiene 11 años y vive en la La Falda y a principio de este año se le comenzó a caer, inexplicablemente el cabellos. Sus padres inciaron un camino de en la que la vieron muchos médicos y hasta hoy no pueden tener un diágnostico certero. Por esta razón la familia decidió viajar a Buenos Aires, en donde Ana será atendida en el Hospital Garrahan.

“No puedo explicar lo angustiante y desesperante que es ver a un hijo en esas condiciones” relató a Punilla Informa, Olga, la madre de la pequeña. Entre consulta y consulta, visitaron equipos médicos, dermatólogos y genetistas, los síntomas fueron empeorando y a la caía de cabello se sumaron intensos dolores de cuerpo, dificultad para movilizarse, problemas en la circulación y fatiga constante.

“Hay algo en su organismo que no está funcionando y que no produce la energía que tiene que tener una niña de 11 años” explicó la mujer, quien además comentó que en los últimos días se intensificaron los sintomas de fatiga, con el agregado de la falta de apetito. Por esta razón la familia volvió a contactar a un grupo de pediatras que no pudieron diagnosticar el cuadro. Esto llevó a analizar la posibilidad de viajar a Buenos Aires para buscar allí las respuestas que permitan de una vez por todas comenzar con algún tratamiento.

“Ayer tenía un cuarto de una de las cejas y hoy ya no tiene nada, esto es muy vertiginoso y ya no tenemos más tiempo” dijo Olga. Lo cierto, es que la vida de Ana y su familia se desmorona; ella ya no asiste al colegio San Jose y su mamá no puede regresar al trabajo. Quizá en el Hospital Garrahan puedan encontrar una respuesta a este cuadro.

Campaña solidaria por una niña de La Falda. Foto: Gentileza

Solidaridad con Ana

Amigos y allegados a la familia iniciaron una movida solidaria para ayudar a la familia con los gastos que implican una estadía, incierta, y un posible tratamiento en Buenos Aires. La mamá de la nena agradeció la ayuda que están recibiendo y valoró la gestión que realizó la Municipalidad de La Falda en cuanto a los pasajes.

Ahora queda colaborar con la estadía de esta familia, que busca ansiosamente una cura para su hijita.

Se pide a todo aquel que pueda colaborar, lo haga a través de la cuenta bancaria con el alias JEFA.TELA.PISTA CBU 0200336611000002545680 (Banco de Córdoba)