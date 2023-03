Fútbol: el carlospacense Bruno Zapelli será parte del seleccionado Italiano

Bruno Zapelli es carlospacense y con 20 años ya se convirtió una de las figuras de Belgrano. Su performance en la media punta se destaca y promete, razón por la cual recibió un llamado inesperado: el seleccionado sub 21 de Italia lo quiere entre sus filas.

Lo cierto, es que Zapelli ya había jugado en las inferiores del seleccionado argentino, pero esta oportunidad de jugar en Italia le resulta “una experiencia única”, según sus propias palabras.

“Lo llamaron a mi viejo, hablaron con él para ver el tema de la ciudadanía. Después me lo comentaron a mí para ver qué pensaba, cómo me sentía, qué opinaba. Hablé un poco, me preguntaron si tenía ganas, y dije que sí Es una experiencia única para aprender mucho y para crecer”, explicó.

Además conformar el seleccionado europeo no le niega la posibilidad de volver a jugar en su propio país. El “blindaje” ocurre cuando los jugadores disputan 3 partidos con la selección mayor, es decir de FIFA. En ese caso ya no pueden cambiar de seleccionado. Pero Zanelli piensa que no tiene nada que perder y allí va.

Otro convocado que vestirá la camisera “Azzurra”

Mateo Retegui celebra uno de sus goles ante Belgrano (Tigre)

En el día de ayer se conoció la sorpresiva noticia de que Mateo Retegui recibió el llamado para jugar en la Selección de Italia por su gran presente en Tigre.

“Fue sorpresiva la convocatoria. Me contactaron de la federación Italiana, no sabía si era una broma o no y en el mismo momento se comunicaron con el Papa de Mateo Retegui para ver cuál era la intención. Fue todo rápido. Nos pidieron un E-mail para hacer oficial la citación”, explicó el Presidente de Tigre.

Por su parte remarcó que no tuvieron ningún llamado desde la Selección Argentina y confirmó que Mateo viajará el próximo 18 de marzo para disputar un partido con la camiseta italiana.