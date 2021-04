En el marco de una situación epidemiológica conforme a la propagación de la pandemia de Covid-19 en nuestro país, la cual ya se encuentra en la tan mencionada “segunda ola”, en un contexto marcado por nuevas restricciones anunciadas este miércoles por el presidente Alberto Fernández y ante las que el Gobierno de la Provincia de Córdoba ya habría anticipado que por el momento no se analizan medidas de restricciones horarias, VíaCarlosPaz dialogó con el médico especialista en Infectología, Dr. Ernesto Jakob, quien nos brindó el panorama sanitario actual de Villa Carlos Paz y respondió las preguntas más frecuentes.

“Lo que está ocurriendo en este momento es una elevación de los casos con el original de Wuhan sumado a las variantes que vengan. La diferencia está en que las variantes tienen una mayor infectividad y están afectando más a la gente joven, cosa que debe llamar la atención”, advierte Jakob en cuanto a la situación epidemiológica que ya afecta a todo el país”.

Respecto a las variantes que fueron surgiendo con el correr de las últimas semanas, el especialista dice que “era esperable”. “Considerando cómo se comporta cualquier virus y el coronavirus no es la excepción, es un virus que tiene treinta mil moléculas y esas moléculas están acomodadas para que constituyan el virus con una estructura que es absolutamente definida, cuando hay una alteración del orden de esas moléculas, empiezan a aparecer variantes”, explica quien en marzo de 2020 fue el encargado de asesorar al Comité de Acción Sanitaria Municipal de Villa Carlos Paz y que en la actualidad continúa siendo un permanente colaborador en el área.

Dr. Ernesto Jakob, médico especialista en Infectología. (Foto: archivo / Municipalidad VCP).

Nuevas restricciones: “Es válida pero insuficiente”

En cuanto a las nuevas restricciones sociales anunciadas esta miércoles por el presidente Alberto Fernández a fin de intentar frenar la velocidad que trae la segunda ola de coronavirus y luego de un nuevo récord de más de 22 mil nuevos contagios registrados en todo el país en las últimas 24 horas, el Dr. Jakob opinó: “Pienso que es una medida que es válida pero es insuficiente”, al tiempo que comparó: “Cuando se elevó exponencialmente la cantidad de casos en Gran Bretaña, Gran Bretaña cerró absolutamente todo por catorce días y ahí empezaron a bajar la mortalidad y el número de contagios”, agregó y aclaró que lo que se intenta con estas nuevas medidas vigentes desde las 0 horas de este viernes 9 hasta el 30 de abril, el médico afirma que se hace a fin de evitar reuniones clandestinas “y dejar vigente el funcionamiento de la producción, de las empresas productores, de los comercios y demás”.

Sin embargo, el médico también considera que “la gente le ha perdido el temor al virus y por lo tanto, hasta que no asuma que esto no es una gripecita ni que esto se resuelve de otra manera, esto va a seguir ocurriendo, la pandemia va a seguir ocurriendo. Es válido pero no es suficiente, hay que restringir más. Si se quiere detener la elevación exponencial de los contagios, va a tener que ser algo mucho más drástico”, aseveró.

Situación epidemiológica en Carlos Paz

“No somos disciplinados, no somos solidarios”, expresa como una especie de autocrítica en distintos momentos de la conversación. Asimismo, y en cuanto a la situación epidemiológica de Villa Carlos Paz con unos 380 nuevos casos registrados en lo que va de abril, el médico expresó: “Carlos Paz no es la excepción, es exactamente igual a lo que está ocurriendo en todo el interior del país, están subiendo exponencialmente todos los casos”, afirmó.

Y agregó: “A esta altura del partido, tal como están ocurriendo las cosas, no hay ningún área o departamento que esté exento de todo esto, salvo que haya una ausencia de circulación (...) Y Carlos Paz está cerca de un ámbito donde hay circulación comunitaria del virus”.

Vacunación contra el Covid-19

“Indudablemente la vacuna es una herramienta muy valiosa para contener las formas graves (...) No tenemos ningún medicamento que cure el Covid en este momento, por lo tanto tenemos que morigerarlo, disminuir las posibilidades que produzca formas graves”, sintetizó el especialista en Infectología.

Asimismo, también explicó que “la vacuna no impide que una persona se contagie”. Es decir, que una persona vacunada podría infectarse. “Puede hacer formas asintomáticas o con síntomas leves. Y por el otro lado, esa persona sí puede contagiar. Eso no significa que las vacunas no sirvan, todo lo contrario, lo que hacen es disminuir la mortalidad”, aclarando además que el proceso de vacunación en Carlos Paz lleva un ritmo similar al vivido “en todas partes, porque la distribución de vacunas es a nivel nacional y se hace de acuerdo a la proporción de habitantes”, explicó.

Preguntas frecuentes

- ¿Una persona que superó el virus, puede volver a contagiarse?

- Desde el año 1972 que fue identificado el coronavirus como agente productor de resfríos y demás, se sabe que el nivel de anticuerpos que produce es efímero. Es poca cantidad y por corto tiempo, y este no es la excepción. Con seguridad va a dar anticuerpos y no en todos los pacientes -aclara el especialista- porque hay algunos pacientes que no producen anticuerpos neutralizantes, entonces esos pacientes pueden reinfectarse, probablemente en los tres a seis siguientes meses después de haber tenido Covid.

- ¿Qué ocurre cuando una persona que ya contrajo y superó el virus, es vacunada?

- Si tuvo Covid y aparte de eso le colocan una dosis de vacuna, va a tener un nivel de anticuerpos equivalente a la actividad máxima de dos dosis de vacuna.

- ¿Cuánto es el tiempo que protege la vacuna?

- No hay un término definido de cuánto tiempo protege la vacuna. Aún todavía no se sabe, hay que ver cuánto tiempo pasa con los vacunados con estas vacunas para saber cuándo empieza a bajar el nivel de anticuerpos.

- ¿Qué diferencias hay entre vacunas?

- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que todas las vacunas son muy eficaces, todas ellas. Prácticamente no hay una diferencia significativa con dos dosis que están por encima del noventa por ciento todas ellas. Con una dosis hay algunas diferencias por ejemplo la Sinopharm (China) tiene un menor nivel de anticuerpos que las demás, pero de todas maneras, es un nivel suficiente como para que una persona vacunada con esa vacuna tenga formas leves o asintomáticas. Todas las vacunas son eficaces.

Foto de portada: imagen ilustrativa.