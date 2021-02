En las últimas horas, se conoció que finalmente el Concejo de Representantes de la ciudad de Villa Carlos Paz, aprobó el proyecto de ordenanza presentado la semana pasada por el intendente Daniel Gómez Gesteira, y el que incluía la resolución adoptada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba “para preservar las fuentes laborales de los trabajadores de la Cooperativa Integral afectados al servicio de agua, incluidos en la nómina de empleados según expediente N° 0380-002870/2017″, precisaron este lunes desde el Municipio.

Este nuevo capítulo en un conflicto por el agua sin precedentes en esta ciudad, se da a tan sólo cuatro días del traspaso formal del servicio a manos del Estado Municipal y tras más de cuatro años de instancias judiciales.

Mientras que en las últimas semanas, también se sumaron medidas de fuerza llevadas adelante por trabajadores y dirigentes de la Cooperativa Integral con el apoyo del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (Sipos), quienes desde el primer momento calificaron de “injusto” y hasta de “ilegítimo” el accionar del Municipio, argumentando que se pone en riesgo “no sólo la desaparición de la empresa sino de más de 400 puestos de trabajo” garantizados por la prestataria en sus más de 55 años de servicio.

El pasado miércoles 17 de febrero frente a la Legislatura provincial en la ciudad de Córdoba, pidiendo la intervención del gobernador Juan Schiaretti. (Foto: gentileza Jorge Boido).

En este contexto, es que según lo explicado por fuentes municipales a este medio, el proyecto recientemente aprobado “preserva las fuentes laborales de los trabajadores”. Sin embargo, contó solamente con el apoyo del bloque de Carlos Paz Unido. “Esto ratifica la decisión del Gobierno de la Ciudad de defender las fuentes laborales de los trabajadores del servicio de agua potable”, afirmaron.

Según indicaron, la iniciativa fue rechazada por segunda vez por los concejales de la oposición Jorge Lassaga (Carlos Paz Somos Todos), Gustavo Molina y Natalia Lenci (Frente Capaz), Daniel Ribetti (Carlos Paz Despierta) y Carlos Quaranta (Carlos Paz Inteligente).

En este sentido, VíaCarlosPaz dialogó con la concejal Natalia Lenci, quien fundamentó su posición de una manera similar a la anterior. “El proyecto carecía de un listado, no dice ‘a todos los trabajadores’, Creo que no fue el camino de construcción de acuerdos y que no hay ningún tipo de voluntad de crear una comisión de traspaso donde se garantice la transparencia y donde participe la minoría”, explicó la concejal por el bloque Unión Cívica Radical de Villa Carlos Paz.

Proyecto de ordenanza

Y respecto al proyecto de ordenanza en sí, fuentes municipales aseguraron a este medio que “es una herramienta similar” a la presentada y también desaprobada el pasado 21 de enero y cuyo fin era el de regular de manera formal la absorción de los empleados de la Coopi a la planta municipal, de aquellos que “se encuentren afectados exclusivamente a la prestación del servicio de agua”, a quienes se les iba a respetar los derechos de antigüedad, categoría, la escala salarial y la agremiación sindical.

Asimismo, explicaron que los trabajadores de la prestataria “tienen hasta el jueves para explicitar su decisión voluntariamente, su consentimiento ante el Ministerio. Y sino lo hacen, el servicio se brinda con los trabajadores y especialistas del registro que ya se ha convocado”, completaron.

Foto de portada: imagen ilustrativa.