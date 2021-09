El anuncio oficial llegó esta mañana cuando el gobierno de Villa Carlos Paz, a través de la Secretarías de Cultura y Turismo de la ciudad, presentó el calendario de eventos y actividades programadas para la Primavera 2021. Como se esperaba, no habrá fiesta multitudinaria para continuar con los cuidados por la pandemia de Covid-19. Habrá shows en vivo, competencias deportivas y se suman las propuestas del sector privado.

En este sentido, Daniel Grana, Director de Cultura de la ciudad explicó: La agenda comenzó el fin de semana pasado con el Prima Rock que reúne a más de 60 músicos locales y que es un éxito absoluto. Cumpliendo las medidas y los aforos correspondientes. En las dos primeras fechas mucha gente quedó afuera, y para este vienes y sábado se espera una convocatoria similar”.

El funcionario agregó que se vienen desarrollando una serie de actividades alusivas que continuarán hasta la semana que viene inclusive. Y destacó: “Se inauguraron muestras pictóricas alusivas a la primavera y el ciclo de cine Primavera con amor que se viene realizado desde el viernes pasado, también con mucho éxito en cuanto a convocatoria”

Por su parte el Secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini comento: “La fiesta para nosotros es una cuestión de estado. Es la fiesta más importante a nivel provincial y nacional, ya que hemos tenido en condiciones normales visitantes de otras provincias también. Por eso no queríamos dejar que pase esta primavera, pero la realidad es que las condiciones para una fiesta masiva de 60, 70 mil personas no están dadas todavía. Por eso hemos trabajado en planificar este día con la mayor responsabilidad. El día 21 habrá actividades deportivas y recreativas a lo largo de 4 kilómetros de costanera, que permiten que los jóvenes puedan festejar con distanciamiento. Queremos que festejen, que disfruten, pero con todas las medidas que venimos manteniendo. No queremos relajarnos. Vamos a tener controles en los accesos y mantenemos con firmeza el concepto de primavera sin alcohol”.

Bares y restaurantes de Córdoba deberán sostener protocolos (La Voz/ Archivo)

A la agenda oficial, se suma la agrupación Paseo del Centro y la Cámara de Turismo, quienes organizaron una serie de actividades para celebra. Desde el sábado 18 hasta el martes 21 de septiembre, de 19 a 22 hs., habrá propuestas de shows en vivo y actividades recreativas en cinco estaciones diferentes del microcentro: Puente del Centenario, en las calles Alem, Orgaz, San Martín y General Paz y en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

También los boliches, por su parte, ofrecerán distintos shows. Respetando el aforo aforo permitido y los protocolos sanitarios la agenda bolichera será la siguiente: En Keops y Zebra Club, se realizará la Fiesta Fresh los días sábado 18 y lunes 20 de septiembre (21 hs.), mientras que Khalama albergará el Festival Color con DJ Micalea Rocchiccioli el lunes 20 de septiembre y sumará las presentaciones del DJ Lucas Bustos (el martes 21), DJ Jaime Trepatt (el viernes 24) y DJ Julia Oliva (el sábado 25 de septiembre).