Es fotógrafa y artista visual y fue invitada a participar de la Feria de Arte Córdoba 2020,

organizada por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba.

Cristian Lozano

La joven caletense actualmente está exponiendo sus obras junto al manifiesto Alegría,

taller de experimentación fotográfica del que forma parte.

La Feria de Arte Córdoba es un mercado de arte que este año se realiza en una plataforma virtual del 16 al 30 de Noviembre y participan alrededor de 80 galerías, artistas y espacios de comercialización del arte de todo el país. Para el evento, la propuesta tiene como clave la ficción. La virtualidad invita a que los interesados ingresen a una “casa imaginaria” con distintas habitaciones y ambientes.

Al respecto, Agustina expresó que “es un recorrido poético con distintos grados de intimidad según se vaya recorriendo los espacios. Las obras se van a ir encontrando en estos espacios, pasando por el jardín hasta llegar al altillo, también cuenta con un cuarto de invitados que presenta obras que no están a la venta pero de valor artístico y cultural.

Por último, habrá oferta gratuita de encuentros en vivo por streaming y actividades de la mano de los mismos artistas y galerías”. Agustina González Lamborizio, además de ser fotógrafa y artista visual, se encuentra en la redacción del medio de comunicación La Garganta Poderosa, puntualmente en la rama de fotoperiodismo. Es co-fundadora de un colectivo artístico llamado Fenómeno Hong Kong, en el cual se realizan intervenciones artísticas, pegatinas y arte gráfico en ámbitos urbanos.

Perfil

Respecto a su labor artística visual dijo que “desde que tengo memoria he tenido cruces con la fotografía, pero me encontré con ella más formalmente alrededor del 2015, de a poco fui adquiriendo mis primeras cámaras analógicas, aprendiendo los procesos de revelado químico manual cual alquimista, después incursioné en lo digital y me metí de lleno en el mundo de los programas de edición como Photoshop, Premiere y After effects.

A partir de ahí, me dediqué a experimentar y cruzar disciplinas. Descubrí que eso era lo que más me gustaba de la fotografía, que te permite mezclarlo con casi cualquier cosa, lo interdisciplinario sobre todo para una persona que le cuesta mantenerse quieta en una sola cosa me atrapó”. Más allá de la técnica, Agustina comentó que “deja mucho espacio para pensar y re-pensar las obras y cómo las mostramos, ver qué formatos, lugares, o materiales pueden debilitar o reforzar el concepto con el que se está trabajando”.

Para ingresar a la Feria, podés hacerlo en: feriadearte.cordoba.gob.ar