A lo largo de estos años desde CADACE se buscó, a través de sus voluntarios, la conservación del ambiente, educación, divulgación científica y el apoyo a diversas actividades referidas al deporte, entre otras tantas cosas desarrolladas en estos primero años de vida.

Como no se pudo realizar una actividad presencial debido a la pandemia, desde la entidad no quisieron dejar pasar esta fecha para recordarlo. Por ese motivo se recordó la fecha a través de flyers alusivos en los principales medios digitales de comunicación de la ciudad.

El 10 de junio, el Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (CADACE) cumplió 30 años de vida institucional en nuestra ciudad.

Creada por un grupo de amigos, hoy es una de las primeras instituciones destacadas de cuidado del medioambiente en la región. Fundación CADACE

Originado por un grupo de amigos en los ’90, el CADACE fue protagonista de la conciencia medioambiental en la localidad. Desde su campaña de limpieza en la costa hasta su llegada a los medios nacionales cuando decidieron cuidar la flora y fauna de la zona.

Gracias a CADACE, que en aquel momento comenzó a salvar, limpiar, cuidar a las aves empetroladas, las que caían a los pozos petroleros en los yacimientos, como así también los pingüinos que llegaban a la playa todos empetrolados.

Una campaña histórica que trascendió las fronteras de la provincia y durante meses fue tema central de la agenda periodística de la Argentina.

Juan Heupel, Alejandro Cortina, Cristian Olivero, Sergio Quintana, entre otros, fueron miembros fundadores de la Fundación CADACE.

“Es toda una vida dedicada al cuidado del ambiente. No es lo mismo hablar de ambiente, de ecología o de fauna hoy, que hace 30 años atrás. La gente no entendía porque estaba mal tirar basura en la playa, o porque tirar petróleo estaba mal. Ver un pingüino o un ave empetrolado era parte de nuestro paisaje. No existía en el mundo este concepto del cuidado del ambiente. Algunas personas, en este tema, despertamos antes, pero fue una lucha constante con el vecino común, con las empresas, con los gobiernos. No había legislación al respecto”, explicó Juan Heupel a Voces y Apuntes.

A través de las aves empetroladas, CADACE concientizó sobre el desastre de la zona que causaba la industria petrolera.

“Esta catástrofe de avifauna tuvo relevancia a nivel mundial, y nos tocó a nosotros estar al frente de hacer las denuncias, de participar en las legislaciones que no habían en ese tiempo, y que hoy ya tenemos a nivel nacional”, dijo Alejandro Cortina en La Vanguardia Noticias.

#30AñosSembrandoConciencia