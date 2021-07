Solicitan se les de respuestas a aquellas mujeres que se inscribieron para ser beneficiarias del programa Acompañar y que aun no fueron convocadas por el estado Comunal.

El Plenario de Trabajadoras acompañado por militantes del Polo Obrero se concentró en la Plaza “20 de Noviembre” para luego marchar; el objetivo de la movilización y el acto en las puertas de la Secretaría de Desarrollo Social, era entregar el padrón de mujeres que se habían inscripto para ser beneficiadas con el plan Acompañar y habían sido empadronadas.

El Plenario de Trabajadoras y el PO marcharon por el centro de la ciudad. Via Caleta Olivia

Adelantaron que van a proseguir con el reclamo, porque consideraron que no fueron escuchadas, ya que no se encontraba en el lugar ninguna de las autoridades Municipales. “Es mas no había nadie, o sea no tienen ni siquiera intenciones de responder”, sentenció una de las dirigentes presentes.

El Programa Acompañar está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país. Su objetivo principal es fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género y consiste en apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos. Asimismo, el programa incluye un acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial, coordinado con los gobiernos provinciales y locales.

En Caleta Olivia el operativo se desplegó hace un mes en instalaciones del Centro Deportivo Daniela Gonzalez y fueron muchas las mujeres y LGBTI+ que asistieron para ser beneficiadas.

Las manifestantes, mencionaron que “la actividad se desarrolló en función de entregar un padrón de mujeres que se anotaron para acceder al plan acompañar hace más de un mes y se siguieron inscribiendo hasta la fecha y que las funcionarias provinciales y municipales se habían comprometido a dar respuesta”, y agregaron: " sin embargo aún no hay novedades ni de pago, ni de asistencia, ni de acompañamiento”.