Luego de que trascendiera en la tarde del lunes que un vuelo de Aerolineas Argentinas habría llevado sin protocolo dosis de la vacuna Sputnik-V a El Calafate, el Hospital de Posadas todavía no da declaraciones. Se trata de una maniobra que habría organizado el Jefe de seguridad del nosocomio.

Desde el hospital comentaron que hasta el momento prefieren guardar silencio. “No hay declaraciones todavía”, fue todo lo que dijeron al respecto a Telenoche. No obstante el director de prensa de la institución aseguró que el hombre no estaba en lugar el día que se produjo el envío de las dosis, y además, pidió no ser filmado y que se apaguen las cámaras.

Hasta el momento, se desconoce el destino de las vacunas una vez que llegaron a El Calafate, dado que una vez que llegan a los distintos distritos, son las autoridades locales quienes deciden cómo se repartirán.

No obstante, lo que se sospecha, es que podría tratarse de un intercambio interhospitalario (en El Calafate hay un Hospital Nacional), desde el Posadas no quisieron responder las consultas para aclarar la maniobra.

Uno de los detalles más relevantes que destacó la diputada que dio a conocer el hecho, Graciela Ocaña, consta que el avión que llevó las dosis a la ciudad santacruceña partió el 23 de enero a las 8.40. Sobre la hora de despegue, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) recibieron un llamado de una autoridad de la aerolínea que notificaba que dieran acceso al jefe de la central de monitoreo del Hospital Posadas quien llevaba la conservadora.