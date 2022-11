Venta de departamentos en Ciudad de Buenos Aires: frente a la falta de transacciones, los precios cayeron un 7,7%

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elaboró un informe donde da cuenta de la pérdida de valor de los inmuebles dentro del distrito porteño ante la falta de compra de los mismos.

En el documento se deja asentado que un inmueble de dos ambientes a estrenar sale poco más de U$S 120.000, mientras que un usado no estaría superando los U$S 70.000.

En este tercer trimestre del año, los departamentos en venta en la Ciudad de Buenos Aires percibieron una caída del 7,7%, según plantea el Informe de Resultados del Mercado de Ventas, llevado a cabo por el gobierno porteño.

El presidente de Reporte Inmobiliario, José Rozados, explica que muchos aspectos llevan a esta situación: “Por un lado, impacta la pérdida de poder de compra en un contexto de bajos salarios y elevada inflación”.

También, la inviabilidad de acceder a un crédito hipotecario hace que el mercado desacelere sus ventas: “Por ejemplo, para adquirir un departamento de dos ambientes usado con un valor de US$70.000 (12 millones de pesos), una persona debería ganar $500.000 como requisito para el financiamiento”.

El otro factor a tener en cuenta son los elevados valores de las cuotas. En caso de poseer el dinero, las mismas rondarían los $150.000, por lo que el especialista afirmó que “desde este punto de vista, comprar es irracional”, si se lo compara con los costos de los alquileres.

La realidad también indica que hay una notable mayor oferta de inmuebles a la venta: “El conjunto de avisos de venta del tercer trimestre de 2022 fue un 7,3% mayor al mismo conjunto trimestral del 2021 y fue el segundo stock más grande luego del récord de los primeros meses del año, con casi 50.000 publicaciones”.

La variación de precios de los departamentos a la venta en CABA

