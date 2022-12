Vandalizaron un patrullero de la Policía de la Ciudad durante los festejos en el Obelisco

Luego de que la Selección Argentina venciera por penales a Francia y se quedara con la Copa del Mundo, una multitud salió a festejar en las calles de Buenos Aires. En ese marco, no todo fue alegría sino que también tuvieron lugar algunos hechos aislados de violencia.

En plena 9 de julio, un grupo de hinchas frenó a un patrullero de la Policía local que pasaba por la zona y, como superaban en número a los efectivos que lo conducían, tomaron el control del vehículo. Los agresores golpearon la camioneta, se subieron en el capot y, además, la llenaron de espuma.

El ataque quedó registrado en un video grabado por un testigo de los hechos, que además alentó el accionar de los agresores: “Mirá, mirá. Oh, le rompemos todo el móvil. ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Somos campeones!”, se le escucha decir.

Entre otros repudiables hechos estuvieron los casos de las personas que se treparon a los semáforos. Un hombre, de hecho, fue grabado arrastrando un poste que seguramente cayó al ceder al peso de la gente que se subió.

“Tendría que ir preso, si no esto es un vandalismo total. No tiene que dar lo mismo”, “Para variar. La fiesta la pagan los que no están invitados”, “Se mete un policía a intervenir y lo muelen a palos. Está tomada la calle” y “Una vergüenza que los festejos terminen así”, comentaron en las redes sobre el episodio.

Por otro lado, hubo algunos episodios delictivos durante los festejos, como los robos de las ruedas en las inmediaciones del predio de Ezeiza, como también en Camino de Cintura y Puente 12 y a lo largo de la Autopista Ricchieri, cuando esperaban la llegada de la Selección en la madrugada de este martes.

Asimismo, Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, confirmó que este martes hubo quienes rompieron nuevamente la puerta de ingreso con una maza para ingresar al interior del Obelisco, como ya lo habían hecho el domingo pasado.