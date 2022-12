Zona de promesas: tatuajes, cortes de pelo y hasta un desnudo en plena 9 de julio para agradecer el campeonato

Insólitas situaciones se propagan en todo el país luego del triunfo de la Selección Argentina y su obtención de la tercera copa del Mundo. La confianza en La Scaloneta era tal que muchos prometieron realizar jugadas acciones a cambio de la obtención del título. Ahora, ya con el trofeo en casa, es momento de cumplir.

Una de las escenas más sorprendentes se dio mientras una multitud esperaba la llegada de los jugadores en el Obelisco, cosa que finalmente no sucedió, cuando una mujer “desfiló” completamente desnuda por la Avenida 9 de Julio.

El video registrado enseguida se viralizó en las redes. Tras la difusión de las imágenes hubo mensajes desaprobatorios y otros, simplemente, entendieron que se trataba uno de los tantos osados compromisos asumidos por los fanáticos.

Autotatuaje y promesa de amor

Un tatuador decidió cumplir su promesa y, en plena Avenida 9 de julio, en medio de la gente que se dirigió al Obelisco, se tatuó la Copa del Mundo. Lo hizo él mismo en su pierna izquierda.

“Yo hace unos meses prometí que si Argentina ganaba, me tatuaba la Copa del Mundo. Como soy tatuador profesional, decidí hacerlo yo mismo, o sea un autotatuaje en plena 9 de Julio”, explicó.

También comentó: “En pleno festejo, decidí el diseño que me iba a tatuar e iba a ser una Copa del Mundo realista en la pierna izquierda obviamente. En plena joda me llevé todo el kit de tatuaje, preparé una mesa con todo esterilizado y me puse a tatuar en frente de más de 10.000 personas. Se llenó de gente”.

En otro orden, un hombre de Mercedes le pidió casamiento a su novia en medio de los festejos. La respuesta, oportunamente, también se celebró como un campeonato.

Una historia parecida tuvo lugar en Valle de Uco: un joven prometió que si Argentina ganaba el Mundial le iba a proponer matrimonio a su pareja y cumplió.

Las promesas en la televisión

Sergio Lapegüe cumplió con su promesa mundialista y se rapó en vivo en Tempraneros (TN) luego de que la Argentina ganara la final. Fue Marcelo Bonelli, su compañero, quien se encargó de pasarle la máquina. “Lamento que mis hijos me vean pelado, hago responsable a la Selección por si no me vuelve a crecer. Me siento Elvis Presley después del servicio militar”, bromeó.

Otra que hizo una promesa picante fue Susana Roccasalvo: una selfie con su cábala puesta, nada menos que una tanga celeste y blanca.

“Ya les conté la otra vez que lo único que me quedó del otro mundial es la tanga. Si sale campeón Argentina, me saco una foto en casa con la tanguita y la muestro”, dijo semanas atrás. No bien Argentina se consagró sus seguidores comenzaron a recordale la promesa que adeudaba.