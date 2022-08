Se profundiza el conflicto con las empresas de colectivos: cómo funcionará el servicio en el AMBA

Continúa la medida de fuerza tomada por las empresas de colectivos que ya llevan dos semanas. El paro nocturno y la reducción de servicio durante el día se mantendrá, a la espera del pago de subsidios atrasados por parte de los Gobiernos nacional y porteño.

Este martes, el conflicto volvió a profundizarse luego de que las tres jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ausentaran este martes a la convocatoria realizada por el Ministerio de Trabajo para avanzar en las paritarias del sector.

Sigue el paro nocturno de colectivos.

De esta manera, continuará vigente la suspensión de los servicios de 22 a 5 hs y la reducción de frecuencias durante el día.

En la reunión, más allá de las paritarias, se iba a tomar en cuenta inevitablemente la problemática pero, dada la ausencia de una de la partes, la cartera que encabeza Claudio Moroni estableció un cuarto intermedio hasta este miércoles.

Según un documento firmado por las empresas de transporte, la deuda con las empresas de jurisdicción nacional asciende a $12.900 millones ($10.000 millones del estado Nacional y $2.900 millones CABA), y para las de jurisdicción bonaerense a unos $6.700 millones

“No es que haya un conflicto: simplemente, desde julio la Ciudad no ha hecho aportes para el sistema. Sí aportó en el primer semestre en la proporción en la que ellos tuvieron posibilidad, teóricamente, pero no en la proporción en la que nosotros queríamos. Por ahora no vienen poniendo nada del segundo semestre”, indicó el subsecretario de Política Económica y Financiera del Ministerio de Transporte de la Nación, Carlos Vittor.

Las líneas afectadas por el reclamo

El reclamo es llevado adelante por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA).

Entre las que transitan por el territorio, están afectadas por las medidas las líneas: 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 328, 329, 325, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390 y 395.

Nación y Ciudad deben subsidios a las empresas de colectivos.

También las 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 622, 621, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914 y 915.