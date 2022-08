Paro de colectivos en el AMBA: se abre un nuevo foco de conflicto entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires

En la tarde del martes, las cámaras empresariales de colectivos decidieron continuar con el paro del servicio con frecuencias reducidas durante el día y sin circulación en el horario nocturno por el Área Metropolitana de Buenos Aires. En ese marco, se abre un nuevo conflicto entre el Gobierno Nacional y la administración porteña.

El problema principal pasa por el pago de subsidios a las líneas que operan puntualmente en el territorio porteño, algo que ya había sido foco de conflicto, pero que había quedado relegado. Ahora, ante el problema que se presenta con los servicios de transporte, desde la cartera del sector apuntan a que deben salir de los fondos de la Ciudad.

El Gobierno Nacional reclama que desde la Ciudad se hagan cargo de las 32 líneas de colectivos que circulan en territorio porteño. Foto: Télam

El ministerio que conduce Alexis Guerrera señaló que a la hora de cubrir el boleto de las 32 líneas de colectivos que pasan por la Ciudad, “del 90% del boleto, Nación abona el 49% y CABA el 51%”.

En una reunión que se llevó a cabo este martes, que tuvo como sede al Ministerio de Transporte, encabezada por el ministro Alexis Guerrera y con la participación del secretario de Transporte, Diego Giuliano; del secretario de Articulación Interjurisdiccional, Marcos Farina; el subsecretario de Política Económica y Financiera, Carlos Vittor; el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), José Arteaga y el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio.

En tanto, estuvieron representantes de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutpba).

Alexis Guerrera, ministro de Transporte de la Nación.

“Junto a Guerrera nos reunimos con las Cámaras de Transporte: Provincia está al día y el faltante que debe Nación corresponde al pago que debe realizarle CABA. Le pedimos a los empresarios que hagan un esfuerzo para no dejar a los usuarios en la calle. Quienes no cumplan con el servicio no recibirán el subsidio de los kilómetros que no recorran”, señaló en diálogo con Radio Del Plata, Jorge D’Onofrio.

“Lo hablamos en la reunión (de ayer), que el Gobierno porteño ponía el 51% de lo que era el costo del transporte en la Ciudad. Si la Ciudad Autónoma aceptara esta responsabilidad y si hiciera efectivo lo que aportaba antes, hoy estarían otro lugar distinto”, completó el Secretario de Transporte de la Nación.

Cuál es la respuesta de la Ciudad de Buenos Aires ante el conflicto con los colectivos

Fuentes cercanas a la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteñas, señalaron que “las 32 líneas que tienen origen y destino en la Ciudad de Buenos Aires siguen siendo administradas por el gobierno nacional, que es el responsable de garantizar la sostenibilidad en su política regulatoria y tarifaria de colectivos como el GCBA lo es para el subte”.

“El traspaso de esas líneas se está trabajando en paralelo e intervienen distintas áreas del Ministerio de Transporte nacional. No hay tiempos ni plazos previstos”, completaron desde la Ciudad.

El conflicto con los colectivos, está lejos de solucinarse

Las cámaras empresarias del servicio de autotransporte de pasajeros ratificaron que continuarán prestando servicios reducidos durante el día y que no circularán en el horario nocturno en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), pese al compromiso asumido hoy por el Ministerio de Transporte de continuar realizando los pagos semana a semana para ir reduciendo la deuda existente por subsidios.

Las frecuencias se ven reducidas durante el día y por la noche no se presta servicio de colectivos que circulen en el AMBA.

La respuesta fue dada a conocer tras la reunión celebrada en la sede de la cartera, en la que se intentó encontrar una salida al lockout patronal que desde el viernes pasado mantiene paralizado durante las noches el funcionamiento de 100 líneas de colectivos de un total de alrededor de 400 que circulan por el AMBA y que, durante el día, desde las 5, circulan con frecuencias reducidas.

Las cámaras empresarias del sector en el AMBA anunciaron que continuarán con la medida de fuerza en lo que resta de la jornada y la madrugada del miércoles, y que, en caso de recibir parte del pago adeudado por el Estado, de acuerdo a la promesa oficial, “estudiarán” los nuevos pasos que podrían dar para obtener una respuesta a su reclamo.