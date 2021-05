Después de un fin de semana de cuatro días, comienza este miércoles la primera semana hábil bajo las restricciones que el Presidente Alberto Fernández dispuso hasta el 30 de mayo, y se espera que la actividad y la circulación se reactive levemente.

Será el caso, por ejemplo, de los locales gastronómicos y comercios no esenciales que, si bien solo pueden funcionar en modo delivery y take away, sus empleados deben movilizarse de todos modos para abrirlos.

También comenzarán a movilizarse este miércoles quienes tengan turnos médicos y otros compromisos vinculados a la salud, que siguen vigentes a pesar de las restricciones.

Controles en la ciudad de Buenos Aires por las nuevas restricciones debido a la cuarentena y Covid en Argentina

Se espera que esta semana corta el Gobierno comience a definir qué pasará a partir de la próxima, ya que las restricciones actuales vencen el domingo 30 de mayo. La Ciudad de Buenos Aires ya adelantó que el lunes 31 retoman las clases presenciales, pero habrá que esperar a conocer los resultados de las medidas en los números del COVID.

Mientras, los encuentros sociales en espacios abiertos o cerrados y las celebraciones religiosas continúan suspendidos. El fin de semana se percibió mucho movimiento en parques y plazas, que permanecieron cerrados, y donde se permitió la circulación, pero no los encuentros.

Sobre la circulación, solo puede utilizar el transporte públicos los trabajadores esenciales, mientras que los demás únicamente pueden circular de 6 a 18 y para actividades de cercanía, como ir a la farmacia, al supermercado o un comercio, o caminar a la plaza del barrio, sin permanencia.

Todas las restricciones

Estas restricciones rigen hasta el 30 de mayo, y luego nuevamente el fin de semana del 5 y 6 de junio.

Encuentros y actividades sociales: están prohibidos en espacios abiertos y cerrados. También están cerrados los clubes, y prohibidas las ceremonias religiosas.

Parques y plazas: están cerrados, se puede circular, pero no permanecer, ni reunirse en grupos.

Controles de transito en ciudad de Buenos Aires

Deportes al aire libre: están suspendidos. Únicamente pueden practicarse deportes individuales, como ciclistas y corredores.

Transporte público y accesos: solo habilitado para trabajadores esenciales. Para restringir la circulación, se cerraron con un vallado 71 accesos y egresos a la Ciudad, sobre un total de 127. Los habilitados quedan para quienes tengan permisos que son requeridos por la Policía de la Ciudad y las Fuerzas Federales.

Comercios: los esenciales continúan abiertos con los protocolos vigentes. Son los supermercados, las farmacias, los almacenes, las carnicerías y las ferreterías.

Los negocios no esenciales solo están habilitados para atender con retiro en el lugar de compras programadas y sin ingreso a los locales. En la Ciudad no podrán trabajar las peluquerías ni los salones de atención personal.

Construcción e industria están limitadas de acuerdo a lo establecido por el DNU del Gobierno nacional.