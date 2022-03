La madre de uno de los acusados de abusar sexualmente de la joven de 20 años en el barrio porteño de Palermo, dialogó con el programa de televisión “Nosotros a la mañana” (eltrece) y aseguró que la víctima estaba consciente de lo que estaba sucediendo.

Los seis jóvenes en e momento de la detención.

Así, la mamá de Thomás Domínguez, sostuvo que la “inocencia” de la joven que fue abusada sexualmente no es tal y que su familia, a raíz de estos hechos, está viviendo una pesadilla y que su hijo es inocente.

Lo que dijo la madre de uno de los acusados de la violación grupal en Palermo

Jorgelina es la madre de Thomas Domínguez, uno de los jóvenes que están imputados por la violación a la chica de 20 años dentro de un auto estacionado en el barrio de Palermo, aquel 28 de febrero.

Así, Jorgelina dijo: “Hablé con Thomas, nos contó todo cómo fue. Mi visión es que mi hijo es absolutamente inocente, por lo que él me relata cómo fueron los hechos. En la cámara también puedo ver que la chica sabía lo que estaba haciendo”.

Cabe mencionar que según la madre de Thomas, la joven había acordado tener sexo con los acusados.

A su vez, la mujer continuó: “Al tercer día de lo sucedido me encuentro con una carta del despido en mi trabajo. Decía que era por la situación económica que atraviesa el país, cuando yo ya había tenido conversaciones previas con mi empleador donde me decía que le molestaba mucho todo lo mediático”.

Y a posteriori, manifestó: “No sé si soy víctima, pero la estamos pasando muy mal. Tuvimos amenazas, escraches en San Miguel. La foto de mi hija, sin ser la culpable, rodó por todo San Miguel. No puede conseguir trabajo… nos quedamos todos sin trabajo, ella no estaba en blanco, pero también se quedó sin trabajo por este motivo. La estamos pasando muy mal”.

Thomás Domínguez ya había publicado una carta sobre lo sucedido

Este joven, hace poco más de 10 días, ya había publicado una carta explicando su versión de lo sucedido. Lo extraño del asunto fue que la carta la nombró como “bitácora de viaje” y lo sucedido lo detalló como una “experiencia más”.

La carta de Thomás Domínguez, donde cuenta el dolor que está atravesando. Foto: A24.

“Desde hoy y con previas ganas de hacerlo pero sin disponer momento, yo, Thomas Fabián Domínguez, me propongo así como una “Bitácora de viaje” a redactar, mis vivencias con respecto a lo acontecido: un hecho que a pesar de su relevancia y significación, es una experiencia más entre tantas otras en mi vida, siendo esta en especial negativa, angustiante y traumática para mí”, comienza la carta.

Y luego continúa: “Por mucho que me cueste me encuentro siendo fuerte pese a ser inocente, entendiendo los tiempos de la Justicia y disponiéndome a esta con paciencia en virtud de descubrir la verdad”.

“Por lejos y sin ápice de arrepentimiento, no dejo de preguntarme: ¿Por qué a mí? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué me acerqué a desconocidos? ¿Por qué confiaba en personas ajenas a mi vida, a mis valores e ideales?”, se pregunta.

Y luego finaliza: “Estoy encerrado y esta es solo una parte de mi angustia, siendo ésta rebasada por el hecho de no estar con mis seres queridos, familia y amigos, lejos de mis proyectos personales y grupales, triste profundamente porque no solo me afecta a mí sino a todos aquellos que confían en mí y están poniendo su fuerza y voluntad para que recupere mi libertad y así juntos seguir adelante con todo lo que hoy por lo que una injusticia está pausado”.