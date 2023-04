Insólito episodio en una escuela de Caballito: una rata mordió a un alumno y suspendieron las clases

Los alumnos de la Escuela Técnica N.°9 Ingeniero Huergo de Caballito no salen del asombro luego de un insólito episodio. Es que este lunes, una rata mordió a un estudiante de cuarto año, por lo que lo trasladaron al Hospital Durand y suspendieron las clases.

Ante la situación, los adolescentes y sus familias iniciaron una serie de reclamos exigiendo limpieza y desratización, luego de que conocieran videos en los que se ven grupos de estos roedores circulando por los pasillos y las aulas.

”Ayer a la tarde me enteré de que una rata había mordido a un pibe de cuarto año, me lo dijo una compañera, porque la conducción recién lo informó anoche. Gracias a que los estudiantes cortaron la avenida Gaona, hicieron una asamblea y decidieron no concurrir a clases, se tomó la decisión de suspender las clases para hacer algo”, dijo a Télam una docente de la escuela.

El alumno fue derivado ayer por la tarde al Hospital Durand y tras recibir el tratamiento antirrábico en el Instituto Pasteur fue dado de alta y se encuentra en buen estado de salud, según informó el Ministerio de Educación porteño.

En tanto, una de las madres de una alumna, denunció esta mañana que se venía reclamando hace tres semanas por la presencia de roedores en el establecimiento. ”Una desratización real no demanda un solo día porque además de que son productos químicos que no se pueden respirar, hay que retirar los roedores muertos. E incluso no sabemos si efectivamente se está realizando, por lo que sería importante que las autoridades lo aclararan”, dijo a C5N desde la puerta de la institución la mujer.

En tanto, desde la cuenta de Instagram del centro de estudiantes del Huergo denunciaron la situación de la escuela.

”Sin fumigación y en estas condiciones no se puede estudiar, estas últimas semanas recibimos reclamos sobre la presencia de ratas y esta situación se da desde hace un año y sigue sin resolverse”, indicaron los y las alumnas.

Y agregaron: “Queremos que nos den una solución concreta a este problema, con fumigaciones que se realicen de la manera que corresponde y no poniendo cebos y trampas para atrapar a las ratas, pero que, en definitiva, no solucionan nada concretamente”. En tanto, la docente que habló con Télam informó que luego de que los estudiantes reclamaran, “la conducción informó que iba a suspender las clases para hacer un proceso de desinfección, pero el comunicado oficial no se dio durante el día”.

A su vez, remarcó que las ratas “están hace un montón, hay miles de videos que circulan donde se ven ratas en pasillos, aulas, patio, y no se tomaron medidas preventivas para atacar el problema de raíz, como saber dónde están los nidos o lauchitas”.

Qué dijeron desde el Ministerio de Educación de CABA

Desde el Ministerio de Educación de CABA informaron que el 21 de abril la Dirección General de Mantenimiento Escolar había realizado el proceso de desratización colocando cebos en distintas áreas de la escuela. Fuentes educativas indicaron que está programada una nueva desratización para hoy, acompañada de tareas de limpieza profundas.

A su vez, la Subgerencia Operativa de Control de plagas, dependiente de la cartera de Espacio Público e Higiene Urbana de la ciudad de Buenos Aires, realizó una desratización de entorno el 21 de abril, según señalaron las fuentes, quienes informaron que hay otro operativo programado para esta semana.