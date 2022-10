Apareció una rata en un local de Corrientes y el video se volvió viral

Este miércoles ocurrió un hecho insólito en la provincia de Corrientes: una rata ingresó a un local, se subió a una silla y cuando un gato la vio, se acercó para jugar junto a ella. El momento fue grabado por una persona que pasaba por la vereda y se viralizó en las redes.

Según pudo saber Radio Dos, la escena tuvo lugar en Paso de Los Libres. La rata paseó por todas las sillas y las mesas del negocio hasta que se hizo amiga del gatito que ya estaba adentro del establecimiento.

El video dura unos 30 segundos, los suficientes para que los usuarios de las redes sociales comentaran al respecto. Para algunos la escena fue “divertida” por la relación entre el gato y el ratón, como si fueran “Tom y Jerry”.

Sin embargo, para otros tantos el acontecimiento generó rechazo ya que se trata de una heladería muy conocida en la provincia correntina y ver a una rata en el local no suele tener buena reputación por parte de los clientes.

El video viral de la rata en el negocio de Corrientes

¿Qué dijeron los dueños de la heladería sobre el video viral?

Ante la viralización del video, los dueños del lugar involucrado salieron a dar su versión. “Desde la gerencia de helados Garavano salimos a defender nuestro nombre al servicio público. Con respecto al hámster que se le extravió a un niño, quien es cliente nuestro, el felino no le hizo daño. Muchas gracias”, expresaron.

Además, aseguraron que les pareció un “acontecimiento lamentable y vergonzoso”, el cual no está vinculado a su heladería de ninguna forma. Al parecer, sucedió en un restaurante que tiene el mismo nombre. “Entiendo que por ese lado venga la confusión, pero me veo en la obligación de aclararlo ya que nos estamos viendo altamente perjudicados por un hecho con el cual no tenemos responsabilidad ni relación alguna”, concluyeron.