Un vecino de Salta compartió un video en el que se ve a una rata de gran tamaño dentro de una carnicería y las imágenes se viralizaron en Facebook. La publicación tuvo cientos de comentarios y fue compartida más de 500 veces: en el medio del asco y la indignación; el humor también estuvo presente: “No es una rata, es un perro guardián, entiendan”, escribió un usuario.

El video fue grabado por la noche en un local ubicado en el norte de la capital salteña, según detalla El Tribuno. Dentro del local y sobre el mostrador se ve a un roedor de gran tamaño; y la persona que lo filmó asegura que dentro del local había más.

Además de preguntar si el comercio había sido clausurado o comentar situaciones negativas que vivieron con los empleados del local; los usuarios de Facebook que comentaron en la publicación de Frente a Frente, no perdieron el humor: “No sean ignorantes, no son ratas, es la nueva raza de perros cruza de carpincho y pitbull”, escribió Bernard; en la misma línea Pachu comentó: “Que jodidos son. Cada quien elige la mascota que cuida el negocio”.