Este martes, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, tomó distancia de la iniciativa de diputados de Juntos por el Cambio para llevar a cabo un juicio político al presidente Alberto Fernández por haber incumplido con la cuarentena y realizar el cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos.

“El juicio político es un tema en todo caso del Congreso, yo no lo promoví. Creo que lo que hizo el Presidente está mal porque es un incumplimiento grave de su propio decreto. A priori no parecería juicio político”, consideró Larreta en declaraciones a FM Urbana.

La foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos Gentileza

El jefe de Gobierno porteño cuestionó al mandatario por el “incumplimiento grave de su propio decreto” que reglamentaba el aislamiento como medida sanitaria y prohibía las reuniones sociales pero consideró que será un tema de análisis de los juristas.

En este sentido, arremetió contra el Presidente por haber “responsabilizado a su pareja” en la primera tras el escándalo por la foto que mostró el cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta. “Es un tema para que los juristas lo estudien más, a priori no me suena. Pero las cosas no es lo que me suena o no, sino que el tema es cumplir la ley“, indicó.

De esta manera, Rodríguez Larreta marcó su postura respecto a la iniciativa de pedido de juicio político al Presidente, que lleva la firma de Mario Negri, Cristian Ritondo, Luciano Laspina y Karina Banfi, entre otros de Juntos por el Cambio.

El proyecto de resolución que entró al Congreso de la Nación que pide: “Promover Juicio Político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Don Alberto Fernandez, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el articulo 53 y concordantes de la Constitución Nacional “.

Entre los argumentos de los diputados opositores indican: “La libre circulación interprovincial estaba prohibida, con varados dentro y fuera del país; los alumnos tenían sus escuelas cerradas; los ancianos no pueden ser visitados, los niños no pueden salir a la calle, se prohibían las reuniones familiares y sociales, los negocios estaban cerrados, se prohibían los funerales y los comerciantes se fundían, los enfermos se recuperaban o morían en absoluta soledad“.

Juan Pablo Fioribello, abogado de Fabiola Yáñez y otros imputados por violar la cuarentena junto a Alberto Fernández en la quinta de Olivos Ingres a años tribunales de Comodoro Py a presentar un escrito. (Foto Clarín) Clarín

Por su parte, el vicejefe de Gobierno y precandidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, también se manifestó respecto a esta iniciativa de la oposición en el parlamento. “A la gente le duele y le parece gravísimo el hecho de la foto en Olivos. Por eso creo que el verdadero juicio va a estar en las urnas“, expresó.

Mientras que el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, manifestó que Fernández debe ser sancionado por no cumplir con la cuarentena. “Tiene que reconstituir el valor de su palabra”, señaló.

“Es importante que todos los que tomamos decisiones y proponemos políticas públicas podamos cumplir la normativa que nosotros disponemos porque naturalmente es una forma muy importante de comprender lo que significa cumplir esas medidas”, consideró Quirós.