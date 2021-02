Tras la citación del juez porteño Roberto Gallardo para brindar información sobre los protocolos previos al comienzo de clases, el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, destacó que “si no hay escolaridad presencial, el daño es irreparable”.

“Hasta donde entiendo, el juez pide cuál es la estrategia de testeo. Estamos dispuestos a explicarle a la Justicia en detalle la información técnica, el aval científico y las razones académicas y sanitarias por las cuales es correcto hacer una estrategia de testeo intensiva. Si la Justicia requiere información, lo vamos a hacer todas las veces que lo requiera”, aseguró Quirós, evitando polemizar con Gallardo.

El titular de Salud y su par de Educación, Soledad Acuña, están citados por Gallardo para el 10 de febrero, para informar sobre los protocolos previstos en el regreso de las clases presenciales ante el coronavirus, que será el 17.

Consultado sobre si esta citación puede generar una demora en el comienzo del ciclo lectivo, Quirós dijo: “No veo por qué debe ser así. No veo ningún motivo. Nos están preguntando qué estamos haciendo con el testeo y lo que estamos haciendo es de altísima calidad técnica. Vamos a explicarle y no veo ningún motivo para discutir otra cosa”.

“Habría que preguntarle a él cuál es la intencionalidad; la nuestra es que empiecen las clases y vamos a trabajar en ese sentido”, apuntó por su parte la ministra Acuña.

“Si eso implica volver a generar información para dársela al juez, se la daremos; si eso implica que nos cite a 100 audiencias, iremos a 100 audiencias. Haremos lo que haga falta porque la prioridad es que los chicos estén en las aulas”, dijo Acuña a radio Continental.

Y agregó: “Tenemos el foco absolutamente puesto en poder empezar las clases el 17” y “si eso supone que tengamos que darle más información al juez, se la daremos porque está todo previsto”.

“Los docentes se harán los testeos, que será un proceso contínuo, y cuando estén disponibles las vacunas para los docentes vamos a empezar el plan de vacunación porque tenemos toda la logística armada en cuanto estén disponibles”, detalló.

“Si requiere información, se la daremos así como se la damos a los sindicatos y a todas las familias que nos piden información”, insistió Acuña. “El foco es que los chicos tienen que estar en el aula. Después, seguimos dialogando con todos los que quieran, dando la información que nos pidan”.