Maia Beloso tiene siete años y es buscada intensamente desde el lunes, cuando se marchó junto a un hombre con quien solía cartonear, y no regresó. Este miércoles, un nuevo video la sitúa junto a “Carlitos” entre los partidos de Morón e Ituzaingó, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

La nena vive con su madre en el barrio Cildañez, de Villa Lugano. Fue la propia mujer la que la autorizó a ir con este hombre a buscar una nueva bicicleta para la nena. Pero Maia nunca volvió, y la madre radicó la denuncia. Este miércoles se conoció un video que los sitúa tomando el tren Sarmiento en Liniers.

Ahora, nuevas imágenes revelan que la menor y el hombre, identificado como Carlos Savanz, estuvieron también en Ituzaingo, ambos a bordo de una bicicleta. Incluso se detuvieron en una panadería a pedir algo que hubiera sobrado, indicó Primer Plano Online.

“Me da mucha pena, no me di cuenta de que era ella”, dijo a la prensa Silvana, que atendió a la nena en la panadería. “Entra sola pidiendo si había sobrado algo del día anterior. Fue muy rápido. Enseguida dijimos que no y salió”, detalló, y dijo que el hombre la esperó afuera.

Télam informó que, según los investigadores que ayer rastrillaban los barrios porteños cercanos al barrio Cildañez, Maia y Savanz fueron encontrados en distintas imágenes de los sistemas de monitoreo y seguridad nacional y provincial.

El recorrido

El primer video permite observar a ambos ingresar al andén de la estación Liniers del ferrocarril Sarmiento, a las 9.50 del lunes. Unos 20 minutos después descienden del tren en la estación de Castelar, en el partido bonaerense de Morón, y luego a las 11 son divisados por otras cámaras de seguridad en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Muñiz, en el límite entre los partido de Morón e Ituzaingó.

Maia y Carlos Savanz en Ituzaingo Twitter @NotiDigitalAr

“En las imágenes se ve que está todo tranquilo, que la niña lo sigue, no hay forcejeos”, explicó un investigador.

Según las cámaras de video, el supuesto Savanz lleva una bicicleta y en la parte de atrás una bolsa que contiene dos ruedas, que serían de la bicicleta que tenía Maia antes de su desaparición, y que el hombre le había ofrecido cambiar por una nueva.

Desde entonces no aparecieron nuevas imágenes, pero la investigación se centró en la zona oeste del conurbano bonaerense, ya que está cerca del partido de Moreno, donde ayer la policía detuvo a Carlos Alberto Savanz (35), aparentemente homónimo del hombre buscado por la desaparición de Maia.

El caso

Maia Yael Beloso, que vive en situación de calle en el barrio Cildañez, en Villa Lugano, se marchó el lunes, y el martes se activó por ella el Alerta Sofía a nivel nacional.

Maia tiene 7 años y es intensamente buscada desde el lunes. Gentileza

La denuncia de la desaparición de la niña fue realizada por su madre. Allí consta que el lunes a las 11 la mujer le permitió a su hija que fuera a cambiar su bicicleta por una más grande con un hombre, identificado como “Carlitos”, al que había conocido hacía tres semanas y con quien suele “cartonear”.

“Yo le permití ir a cambiar la bicicleta; ella se había encariñado con este hombre. Él jugaba siempre con ella adelante mío, no sé qué se me dio por darle permiso”, afirmó la mujer, de nombre Estela.

En horas de la tarde, la fiscalía en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Laura Belloqui, dispuso dar intervención a Búsqueda de Personas, y el martes se activó por ella el Alerta Sofía a nivel nacional.

Con información de Télam.