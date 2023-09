Ordenaron la excarcelación inmediata del polista que atropelló y mató a un peatón

El juez Carlos Manuel Bruniard ordenó la liberación inmediata del polista Cruz Novillo Astrada, quien atropelló y mató a un joven en Retiro.

Bruniard dispuso la “inmediata libertad” del deportista, quien permanecía en la Alcaidía 1 Bis de la Policía de la Ciudad.

Novillo Astrada mató a un joven en la madrugada de este domingo al chocarlo con su camioneta y había declaro este lunes, luego de lo que su abogado Rafael Cúneo Libarona pidió la excarcelación del acusado porque consideraba ”probada la impericia de la víctima”.

Según trascendió, en su declaración “contestó alrededor de 80 preguntas del tribunal, la fiscalía y la defensa y negó su responsabilidad en el hecho”. Asimismo, se dio a conocer que las pruebas de alcoholemia y de estupefacientes “dieron negativas”.

Un polista atropelló y mató a un peatón en plena avenida 9 de Julio

Cúneo Libarona, por su lado, señaló a la prensa que pidió la excarcelación “bajo caución juratoria. “La Fiscalía está pensando su dictamen y en base al dictamen y a lo que piense el juez, porque no es vinculante, podrían llegar a ordenar la libertad en el día de hoy”, aseguró antes de que finalmente se conociera la noticia de su excarcelación.

El letrado afirmó que “está demostrada la impericia e imprudencia en el obrar del peatón” y remarcó que el acusado “no tiene antecedentes penales”. “La Corte en los últimos años dice que si la persona tiene apego al proceso y no entorpece el accionar de la justicia tiene derecho a transitar el proceso en libertad”, aseveró.

“Está muy triste, muy dolido, destrozado emocionalmente. Esto pudo haber sido una tragedia mucho más grande de lo que pasó porque de haber esquivado al peatón podría haber chocado contra la familia que venía al lado”, dijo.

En cuanto a la declaración, Cúneo Libarona subrayó que su defendido va por la verdad porque podría haberse negado a declarar y sin embargo “declaró durante dos horas”.

Por qué se fue de la escena del accidente

El abogado sostuvo que su cliente se fugó inicialmente del lugar del siniestro porque la situación “le generó miedo, temor, pánico”, y “pensó que había más personas”. “Si me bajo me fajan, me linchan”, dijo que habría pensado su cliente.

Según señaló, Novillo Astrada “llamó inmediatamente al 911″, cuando se fue del lugar. “No sabía el estado de la persona accidentada” y agregó que, tras pasar por la casa de su madre, se presentó “espontáneamente en la comisaría”.

“Es el peatón el que incurre en una imprudencia porque circula con el semáforo habilitado a los vehículos, no cruza por la calzada peatonal y no frena en ningún momento”, argumentó el abogado.

Y sostuvo que la familia del polista “está a disposición” de los familiares de la víctima y ofreció que lo llamen a su estudio.