Incendio en edificio de Almagro: descartan heridos y desconocen la causa

Durante la mañana, los bomberos y el SAME trabajaron en un incendio ocurrido en un edificio abandonado en el barrio porteño de Almagro y buscan la causa que provocó el siniestro.

Por qué empezó el incendio en el edificio de Almagro

En las calles Corrientes y Pringles, de Almagro, se incendió un edificio de tres pisos. La estructura se encuentra abandonada hace más de tres años, por lo que el fuego generó sorpresa y las autoridades están trabajando para identificar las causas. De todas maneras, descartaron heridos.

Es de dos pisos y una planta baja. Foto: X: @crisromero10

Según una vecina, el lugar se usa para que las personas en situación de calle pasen las noches: “Tal vez alguien entró a dormir y prendió fuego por el frío, pero no puedo precisarlo”, le comentó Marisa a TN. Por eso, las autoridades evaluaron la posibilidad de que alguien esté adentro durante el fuego. Los bomberos de la ciudad terminaron con el fuego en pocos minutos y realizaron una inspección de la zona. La Policía de la Ciudad, se hizo presente para cortar el tránsito de la calle y facilitar el trabajo, y el SAME también estuvo en el lugar, pero no tuvo que actuar.

Recomendaciones para enfrentar un incendio