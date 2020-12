Bella Cruise fue adoptada por Nicole Kidman y Tom Cruise en 1992. La joven vive lejos de la opinión pública y los reflectores, apenas se conocen detalles de su vida privada y, por lo general, en las redes solo comparte en las redes sociales fotos de sus dibujos y creaciones.

A pesar de los pocos datos sobre su vida privada, se sabe que en septiembre de 2015 se casó con Max Parker, con una ceremonia íntima en la que ni siquiera estuvieron presentes sus padres. Al parecer la relación entre ella y Nicole Kidman no es demasiado fluida, por eso le presentó a su marido un año después de contraer matrimonio.

Una de las fotos más difundidas de Bella, cuando estudiaba en la academia de arte. (Foto: Web)

La joven estudió en la Academia de Maquillaje y Peluquería de West London’s Delmar. Y luego encontró su lugar en la industria textil: fundó una marca de ropa llamada BKC, es decir, las iniciales de “Bella Kidman Cruise”. La firma vende remeras ilustraciones y mensajes originales, dirigida al público millennial.

Recientemente, la joven sorprendió a través de las redes sociales, al compartir una foto de ella misma: presumió un nuevo look en una foto “selfie” de Instagram y coleccionó cientos de likes por parte de sus seguidores.

Así luce a los 28 años Bella, la hija de Nicole Kidman y Tom Cruise

Con mechas azules, cabello más corto, un nuevo estilo rockero que incluyó una campera de cuero y una camisa animal print, la joven asombró con su nueva forma de vestir que causó admiración para algunos de sus fanáticos. Además, eso no fue todo ya que la joven completó su look con aros con el signo de la paz, un piercing de plata en la nariz, y una pose muy particular.

Una de las fotos que Bella compartió de sí misma. (Instagram/@bellakidmancruise)

Y esta no fue la única foto, sino en anteriormente escribió: “Todo lo que brilla es oro... oh, espera, es solo otro filtro de Instagram”.