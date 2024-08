¡Sorpresa! Tom Cruise participará en el cierre de los Juegos Olímpicos 2024: ¿qué hará?

Tom Cruise es de los actores más valiosos en el género de acción. Escaladas en edificios, viajes peligrosos en motocicletas y caídas libres son algunas escenas de acción que ha realizado para sus películas.

“Soy un actor muy físico y me encanta hacerlas. Estudio y entreno y me tomo mucho tiempo para resolverlo todo. ¡Me he roto muchos huesos! La primera vez de cualquier truco es estresante, pero también estimulante. ¡Me han dicho varias veces durante el rodaje de una acrobacia que deje de sonreír!”, determinó el actor sobre el hacer sus escenas de acción.

Ahora bien, tras sus grandes hazañas en la industria cinematográfica, el actor buscará llevar a cabo una misión imposible en la competición más importante del deporte: Los Juegos Olímpicos París 2024.

De qué se tratará la participación de Tom Cruise en los Juegos Olímpicos 2024

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, el protagonista de Misión Imposible formaría parte del cierre de la competición. En este sentido, se encargaría de descender en rápel desde la cima del Stade de France hasta el campo del estadio con la bandera de los Juegos Olímpicos.

Tom Cruise, un piloto que derrocha elegancia. (AP)

Luego de ello, se presentaría al público en una película. Allí, Cruise viajaría de Francia hacia Estados Unidos en conmemoración de presentar a los Ángeles como la sede de los próximos Juegos Olímpicos.

La ciudad de Los Ángeles detrás de un tren que pasa por la terminal de Union Pacific LATC Intermodal el martes 25 de abril de 2023, en Los Ángeles, California. (AP Foto/Damian Dovarganes)

Finalmente, la ceremonia se llevaría a cabo el 11 de agosto y se desconocen más detalles de la presentación. Sin embargo, se filtraron fotos del actor en los signos de Hollywood.

El momento en que Tom Cruise noqueó a un famoso actor de Hollywood

Desde otro aspecto, Rob Lowe reveló cómo el protagonista de Top Gun lo golpeó con fuerzas. El hecho ocurrió durante la filmación de “Los Marginales”, cuando los actores se dedicaban a boxear en los pasillos del hotel donde se hospedaban.

Rob Lowe y Ginnifer Goodwin son la pareja presidencial de 'Killing Kennedy'.

“Había tanta testosterona en el ambiente”, destacó Lowe sobre su experiencia con Tom Cruise en la grabación de Los Marginados.

Durante una de sus peleas (en las que contaban con protector bucal y facial), Rob lo habría golpeado tan fuerte que Tom Cruise decidió replicarlo con más fuerza, provocando que perdiera el conocimiento por unos instantes.

Tom Cruise confirmó la secuela de "Top Gun"

“Le pegué en serio y su respuesta fue fulminante; lo siguiente que recuerdo es despertarme en el suelo”, determinó el actor, quien reconoció que contaba con buena forma física a diferencia de Tom Cruise.