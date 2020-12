Tom Cruise estalló de furia durante el rodaje de “Mision Imposible 7″ cuando vio que dos miembros del equipo no respetaron la distancia de seguridad según el protocolo de prevención por coronavirus. Según un audio que se filtró a la prensa a través del diario The Sun, el actor amenazó con despedir a quién no respete las medidas.

“¡Si los veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos”, gritó el actor al resto del equipo en el audio que se difundió rápidamente en todo el mundo.

El enojo del actor surgió dos meses después de que 12 personas en el set en Italia dieron positivo por Covid-19. Ahora, cuando Cruise encontró a dos miembros del equipo parados demasiado cerca uno del otro frente a la pantalla de una computadora, les dijo: “Si veo que lo vuelves a hacer, te habrás ido”.

Tom Cruise y el director de "Misión Imposible" Christopher McQuarrie, durante las filmaciones el 9 de octubre en Roma. (Foto: ANSA/FABIO FRUSTACI)

En el audio se lo puede escuchar diciendo: “Somos el estándar de oro. Están allá en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que hacemos. Estoy hablando por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos miran y nos utilizan para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo. No quiero volver a verlo nunca más. ¡Nunca!”.

Y añadió: “Puedes decírselo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida en su mesa ni pagar su educación universitaria. Con eso duermo todas las noches: ¡el futuro de esta puta industria!”.