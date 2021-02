En el marco de la presentación del Plan de Desarrollo Humano en Bariloche, Juan Grabois habló sobre Alberto Fernández y sostuvo que este es un buen momento para plantear discusiones de fondo y salir de las improvisación permanente”.

“Hay una percepción entre los compañeros de que si bien el gobierno está administrando la crisis que combina el desastre económico social que dejó Macri con la situación sanitaria inesperada, es un buen momento para plantear discusiones de fondo y salir de las improvisación permanente”, comentó Grabois.

El joven realizó varias observaciones políticas aunque el detalle del plan lo dio a conocer en la charla que dio minutos después ante unas 60 personas, en el marco de una conferencia de prensa. La actividad fue organizada por la agrupación Patria Grande pero aclaró que el plan es impulsado por varias organizaciones sociales.

“Desde el golpe del 76, no se perdió el carácter de estado neoliberal, más allá de las transformaciones. No hay un plan estratégico, lo dice el mismo presidente y la pandemia nos hace pensar en estrategias de reconstrucción que no se agoten en los años de este gobierno”, planteó el dirigente.

Además, sobre el plan, consideró que la sobreurbanización que se sufre en Argentina y “la inaccesibilidad de la tierra para, al menos, un tercio de la población requiere planificación de largo plazo”.

Juan Grabois indicó que ha tenido varios incentivos para dialogar con El Presidente pero que debido a las condiciones sanitarias no lo ha podido hacer. En este contexto agregó:“Si seguimos con estos niveles de concentración y desigualdad no será posible la paz social. Lo que hace Alberto Fernández es contener una olla a presión”, expresó.

Finalmente, el joven también opinó sobre el regreso a clases: “Lo lamento por los compañeros docentes que lo ven de otra manera. Pero la contención durante la pandemia la dio los comedores comunitarios”, dijo.