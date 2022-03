Las autoridades de la Universidad Nacional del Sur y de las escuelas preuniversitarias que dependen de ella resolvieron suspender las clases y actividades presenciales del día viernes en todos los niveles, desde el inicial hasta el universitario, a causa de los riesgos que presenta la situación climática extrema que atraviesa la ciudad.

A raíz de esta medida no se dictarán clases presenciales, ni habrá trabajos prácticos. Tampoco abrirán las salas de lectura ni se podrá asistir a consultas con docentes. Además no habrá atención al público en ninguna dependencia –ni en el Rectorado ni en los Departamentos académicos- porque el personal no docente cumplirá funciones de manera virtual.

Sólo permanecerán en los edificios el personal de guardia para quienes deban ingresar por cuestiones de fuerza mayor.

Se sugiere a los y las estudiantes universitarios informarse con las redes sociales de cada Departamento y mantenerse en contacto con sus docentes para saber si se desarrollarán clases a través de las plataformas virtuales.