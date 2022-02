Horacio Núñez, tiene 64 años. Nació en Ituzaingó, provincia de Corrientes, pero vive en Bahía Blanca. Visitaba parientes, vio los incendios y se quedó para ayudar. En nuestra ciudad su hijo recibe donaciones en su casa de Araucano 962.

Horacio estuvo en la recuperación de la islas y el 2 de abril, tras tomar la casa del Gobernador, fue el encargado de bajar de su mástil la bandera británica. Una foto publicada por la revista Gente en aquellos días recorrió el mundo.

Horacio Nuñez es ex combatiente, vive en Bahía y lucha contra los incendios en Corrientes, su provincia natal. Foto: La Nueva

“Vine a visitar a mis hermanas y vi el desastre que estaba pasando. Me quedé colaborando con los vecinos para recaudar cosas para los bomberos y a la noche fui a un paraje a llevar cosas y me encontré con un incendio. No teníamos elementos, los quisimos apagar con botellas de agua”, contó a La Nueva.

“Puse mi auto, juntamos cosas y nos fuimos, nos quedamos con la gente ahí, que gracias a Dios recibieron muy buena ayuda y están bien, lo bravo es que se quemaron tres casas”, agregó.

“Fui casa por casa preguntando qué necesitaban, ropa no porque ya les habían dado bastante y alimentos también, si me dijeron leche para los chicos, atención para los animales que están muy flacos por la falta de pastura y no hay agua. Eso ya no estaba al alcance nuestro, pero curamos algunos caballos, perros y gatos”, relató el ex combatiente sobre su experiencia.

Donaciones

Las donaciones se pueden dejar en Araucanos 962 de 9 a 12 y de 15 a 20. El teléfono fijo es 2914820402 y el celular 2914164028.