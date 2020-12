A un día de que se reúna la Asamblea de Mayores Contribuyentes, encargada de aprobar o rechazar la suba del 45% de las tasas municipales propuesta por el intendente Hernán Bertellys y aprobada por los ediles oficialistas, el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra publicó una planilla mostrando el aumento de los costos de la salud para justificar la suba.

“Les dejo una planilla donde se ven reflejados los aumentos de costos desde comienzo de la pandemia a la fecha en algunos insumos y productos que son de utilización en nuestros hospitales y A.P.S. Como no recordar ese teorema que marca :”Cuanto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos que estos (oposición)hacen””, escribió el funcionario municipal en Facebook al compartir las subas de precios.

La planilla difundida por Vieyra muestra las subas de precios entre febrero y noviembre de este año en medio de la pandemia. En el cuadro se ven subas desde el 23 al 1.639%.

Luego de la publicación del jefe de Gabinete, la concejal del Frente de todos, María Inés Laurini, salió a cuestionarlo también en Facebook: “Se publican listados de precios con incrementos exorbitantes: la ciudadanía si hay algo que sabe es cómo y cuánto aumentan los precios de los productos q consumen. Y luego se critica a los enunciados de la oposición: ustedes sostienen hace 5 años un sistema tributario regresivo, realizan exenciones q no sabemos a cuánto ascienden, no cuidan la posibilidad de ingreso de recursos genuinos, ahorcan a los contribuyentes, el índice de cobrabilidad del 57% de la TASA URBANA va a seguir cayendo porque, el año que viene, habrá tasas por encima de los $3 mil. Un disparate!!!!No son los representantes de la oposición los q realizan planteo que desfinancian el municipio. El mejor ejemplo el la ORDENANZA DE ALUMBRADO PÚBLICO. Se jactaban de haber hecho una propuesta que permitía ahorrar no sé cuántos millones. Desfinanciaron el sistema de Alumbrado Público!!!! Ustedes!!!! Por no tomar las desiciones políticas necesarias, ampliando la base de contribuyentes. Cuantos más somos los q pagamos menos pagamos Todos!!!!”.