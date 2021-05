En Azul tenemos el enorme orgullo de contar desde 2014 con tres Monumentos Históricos Nacionales del mismo autor, el arquitecto ítalo argentino Francisco Salamone. Ellos son la Portada del Cementerio Municipal, la Plaza San Martín y el ex Matadero Municipal.

Somos la segunda ciudad de Argentina que cuenta con más obras de Salamone (9), después de Tornquist (11) y la única ciudad del mundo que tiene en su acervo cultural tres Monumentos Históricos Nacionales firmados por el arquitecto del monumentalismo criollo, como se lo conoce a Salamone. Un privilegio que no se repite en ninguna otra ciudad del planeta. Acá, en nuestro terruño tenemos un tesoro invaluable. Tan accesible, tan a la vista y tan público, que quizás no le demos de verdad el valor que tiene.

Pero sí lo valoran los especialistas en la materia. En noviembre de 2019 se realizó en nuestro país y junto a Uruguay el 15° Congreso Mundial de Art Deco, organizado por Copperbridge Foundation. Esa edición puso especial énfasis en el patrimonio Art Déco rioplatense.

Arquitectos y expertos de todo el mundo (norteamericanos, brasileros, australianos, canadienses, mexicanos, belgas, británicos, entre otras nacionalidades) llegaron hasta el Río de la Plata para recorrer la magnífica obra de Salamone. Desde Mar del Plata salieron dos ómnibus con 80 personas para recorrer las obras de la ruta salamónica en la Provincia de Buenos Aires.

Y pasaron por Azul… Fueron a la Portada del Cementerio y la contemplaron desde todos los ángulos, tomaron fotos, acariciaron sus muros. Caminaron por la Plaza San Martín pisando con respeto sus características baldosas, observaron sus farolas, se sentaron en sus bancos, admiraron el diseño de los macetones… Entusiasmados, un grupo de ellos puso proa al ex Matadero.

Guillermina Gómez Romero | El ex Matadero Municipal, obra de Francisco Salamone

La odisea

La ausencia de señalética en la Ruta 3 y camino viejo a Tandil que indique que a 3 km. se encuentra un Monumento Histórico Nacional fue el preludio de lo que vendría... Los extranjeros recorrieron el viejo asfalto muy despacio, esquivando pozos y tratando de no reventar ninguna cubierta hasta llegar al ex Matadero.

¡Qué sorpresa se habrán llevado….! El edificio está en condiciones lamentables, sino fuera por los caballos que pastan en su predio y por los perros atados que ladran ante la cercanía de un humano, podría decirse que es un edificio semi abandonado.

Y digo semi abandonado y no abandonado del todo, porque en su interior está instalada la sala de procesamiento del Centro de Apicultores de Azul. Dentro de este Monumento Histórico Nacional, destruido y con ventanales rotos por donde entran y salen murciélagos y pájaros, se procesa la miel que luego se vende en las góndolas y almacenes de Azul. La que usted querido lector, unta en su tostada cada desayuno.

Guillermina Gómez Romero | El ex Matadero Municipal, obra de Francisco Salamone

Quiero aclarar que el Centro de Apicultores no es un intruso. Fue la misma Municipalidad quien cedió el edificio para que este no sea vandalizado. No me atañe a mí preocuparme por temas de bromatología, ese es otro asunto… Por suerte hay otros productores de miel azuleños que trabajan decentemente en lugares habilitados.

Lo que me desvela es que a nivel municipal no se le dé valor a un Monumento Histórico Nacional. ¿No encontró la Municipalidad otra forma de cuidar el Monumento?

¿Cuántas personas tienen planes sociales? ¿Podría la Municipalidad implementar turnos con los planeros para cuidar del edificio tal como lo hacen otros municipios? ¿Tienen capacidad la Municipalidad, la secretaría de Cultura o quien le corresponda de poner en valor un edificio que vienen a visitar personas de todo el mundo?

La frutilla de la torta

El recorrido de la Ruta de Salamone por los participantes del Congreso Mundial de Art Deco fue tan significativa que Geo Darder, fundador y presidente de la Cooperbridge Foundation se comprometió a hacer todo lo posible para que la obra de Salamone sea reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Sí, leyó bien: hay grandes posibilidades que en Azul tengamos obras que sean Patrimonio de la Humanidad. Ahora el mundo está detenido por la pandemia, no van a llegar extranjeros ni serán sorprendidos por la desidia local. Pero para cuando esto se reactive y el turismo vuelva a algún tipo de normalidad, la Municipalidad tiene otra sorpresa: Ahora el predio exterior del ex Matadero Municipal fue cedido a un grupo de personas que se dedican a la equino terapia. ¿No tiene la Municipalidad otros terrenos/edificios para ceder a estas entidades? ¿Es necesario que cedan un MONUMENTO HISTORICO NACIONAL?

¿Es esto desidia o ignorancia?

Guillermina Gómez Romero | El ex Matadero Municipal, obra de Francisco Salamone

Guillermina Gómez Romero es periodista y autora del libro Azul, Guía de viaje. Su cuenta de Instagram es @guiadeazul_dao