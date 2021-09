“Estoy feliz de estar de vuelta en Azul ya que han sido meses en los que la pandemia nos limitó mucho los desplazamientos. Acabamos de tener una excelente reunión con empresarios, comerciantes y productores de todos los sectores de la economía”, así arrancó la conferencia de prensa de Axel Kicillof en el Gran Hotel Azul, en la que estuvo acompañado por el precandidato a diputado nacional, Daniel Gollán, el precandidato a senador bonaerense, Eduardo “Bali” Bucca, los precandidatos a concejales María Inés Laurini y Nicolás Cartolano, y varios ministros de su gabinete.

El gobernador bonaerense realizó su primera visita al partido desde que asumió en diciembre de 2019 y afirmó que “estamos en las puertas de un proceso de reactivación que ya está en marcha a medida que avanza la vacunación. Estamos muy conformes con cómo avanza la vacunación acá en Azul, nadie se quedó sin cama ni respirador. Reforzamos el sistema de salud, reforzamos y pagamos los sueldos municipales cuando no alcanzaba la recaudación”.

Al ser consultado por los dichos de la senadora provincial Lucrecia Egger, quién aseguró que a Azul había sido discriminado con la obra pública, Kicillof respondió que fue “una declaración horrible y mentirosa. Azul no fue discriminado, tenemos obras muy importantes tanto de Nación como de Provincia aquí. Me parece además que primero deberían dar explicaciones, Vidal ya no porque se fue a otro rumbo. Vengo acá con la tranquilidad de haber pagado los sueldos en Azul, vacunas tienen como todos. Me parece que de cara a las elecciones podrán querer más o menos, pero es una canallada porque es mentira. No pido que agradezca el intendente, solo que no mienta. Decir que se los ha discriminado es muy injusto, y además es mentira”.

Ante la presencia del gobernador, Laurini explicó la situación que se dio con la empresa bahiense que denunció al municipio por irregularidades en la licitación de 35 cuadras de pavimento en esta ciudad.

Sobre la situación epidemiológica de la provincia, Kicillof aseguró que “estamos en una etapa de reducción de casos sostenida. Estamos en una situación comparable anterior a la primera ola. Es un verdadero éxito de la vacunación a pesar de todo lo que dijeron. Afortunadamente, en Azul más del 90 por ciento de los inscriptos están vacunados y tenemos vacuna libre. Esperamos que la cepa delta entre lo más demorado posible”.