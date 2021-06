En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante se aprobó por unanimidad una Resolución, impulsada por los concejales Verónica Crisafulli y Claudio Molina, mediante la cual, a partir de la incorrecta liquidación de las dos primeras cuotas del Impuesto a los Automotores con un aumento superior al tope del 32% autorizado por la ley provincial, en la que se le solicita al municipio “implementar rápidamente una amplia campaña de difusión sobre la situación, pidiendo a los contribuyentes perjudicados acercarse a la Oficina de Ingresos Públicos para su regularización, ya que al no haber a la fecha información oficial, muchos no se han enterado, por ende no han reclamado, y por consiguiente no se les devolvió el dinero que les corresponde”.

Por otro lado, para las cuotas 3ª, 4ª y 5ª, a pagar en Agosto, Octubre y Diciembre, le piden al Ejecutivo rehacer las Boletas de cobro con el valor real de cada una de ellas. En el Artículo 128º, de forma explícita, señala que para aquellos vehículos cuya base imponible sea menor o igual a $ 5.000.000, el aumento del Impuesto a los Automotores resultante no podrá exceder en más del 32% al calculado en el año 2020.

Desde el GEN explican que muchos vecinos tuvieron que hacerlo con un incremento que superó ampliamente el tope estipulado, superando en algunos casos el 100% de acuerdo a las boletas de pago, impresas y distribuidas domiciliariamente por la Municipalidad de Azul, bajo su responsabilidad.

Molina y Crisafulli denuncian que desde la comuna no se informó oportunamente esta situación a la comunidad, como debió hacerlo. “Ni siquiera una vez recibido los primeros reclamos de los vecinos, a quienes, recién después de reclamar se les reconoció el error, iniciando posteriormente los actos administrativos para la devolución del dinero excedente. Al no haber información oficial, los vecinos no se enteran, por ende no reclaman, y por consiguiente no se les restituye lo que corresponde”, explicaron.

“Teniendo en cuenta que en el mes de junio está al cobro la 2º Cuota, para que no suceda lo mismo, desde el Concejo Deliberante se aprobó la mencionada Resolución solicitándose al Gobierno Municipal informar mediante una masiva campaña de difusión sobre la situación, y pedir a los contribuyentes perjudicados acercarse a la Oficina de Ingresos Públicos para su regularización. Y en relación a los anticipos a pagar en Agosto, Octubre y Diciembre, se solicita al Ejecutivo rehacer las Boletas de cobro con el valor real de cada uno de ellos”, afirmaron en un comunicado.

El impuesto automotor pasó al ámbito del municipio para aquellos vehículos modelo 1990 a 2010 inclusive.