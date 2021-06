Este lunes, consejeros escolares de Juntos por el Cambio hicieron distribuyeron la mercadería que estaba acopiada en el SUM de la Escuela 504 y que había estaba siendo auditadla por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

“El viernes por la mañana estaba en una actividad con la Jefa Regional recorriendo escuelas por Azul y a las 11 de la mañana solicitan otra sesión especial del Consejo, nos avisaron una hora antes. Y ahí decidieron que iban a entregar la mercadería, lo dejaron en acta y yo no sabía nada. Y el lunes me llaman y me dicen que estaban entregando toda la mercadería que estaba en el SUM de la Escuela 504. El tesorero Gauna no quiso parar el operativo, a pesar de que venía gente de provincia y se encontraron que no había nada”, afirmó el consejero del Frente de Todos, Juan Ramírez, en diálogo con Vía Azul.

Según Ramírez, el jueves de la semana pasada se realizó otra sesión de urgencia y allí la presidenta del consejo, Andrea Alfonso, compartió el informe bromatológico diciendo que la mercadería estaba apta para entregar. “Ese informe teníamos que elevarlo al otro día al gobierno bonaerense, y después teníamos que armar un plan para distribuir todo como habíamos acordado en la UGD”, agregó el vocal del Consejo.

“Se hicieron bolsones grandes y lo repartieron entre algunas escuelas, no se bien cuál fue el criterio en el reparto. Es una situación bastante compleja e irregular. La presidenta sabía que ese lunes había una auditoría y ese mismo lunes igual entregaron todo. Nosotros habíamos establecido que sin la autorización del gobierno bonaerense no se podía entregar. Funcionan como dueños de estancia y creen que por ser mayoría pueden hacer lo que quieren”, agregó el funcionario.

Vía Azul intentó contactarse con Alfonso para dialogar sobre la decisión de entregar la mercadería, pero no hubo respuesta por parte de la Presidenta del Consejo Escolar.