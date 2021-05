Luego de la propuesta de Matías Almeyda de vacunar a todo Azul, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que Estados Unidos prohibe exportar dosis contra el coronavirus y aseguró que no hubo contacto desde el Municipio de Azul.

“Estados Unidos tiene prohibida la exportación de vacunas, no se puede, y con el Gobierno no habló nadie, en el municipio nadie sabía nada”, afirmó el funcionario bonaerense en diálogo con Radio Continental.

Kreplak, que elogió la buena intención del técnico azuleño, afirmó: “Nosotros hemos tenido casos de personas que nos dicen que tienen contactos para traer vacunas, y los laboratorios después han desmentido eso, no hay intermediarios, solo son intentos, pero cuando uno habla con los laboratorios no es así, tienen todos las ventas hechas. Debe de haber algún malentendido, hablamos con todos los laboratorios pero no hacen eso”.

Por otro lado, el funcionario indicó que si bien los países productores de vacunas ya tienen colocadas sus producciones para el resto del año, aún no es claro sobre lo que sucederá en 2021 y si será necesario volver a vacunar. “Hay que estar preparados, el Gobierno nacional fue previsor y fuimos uno de los primeros países en iniciar negociaciones por las vacunas”, señaló.