Luego de que el municipio difundiera las restricciones para las fase 2 en Azul, los dueños de bares y restaurantes azuleños emitieron un comunicado para las autoridades de la comuna rechazando las nuevas restricciones horarias para la fase 2 y aseguran que abrirán sus comercios este lunes 31.

“Somos un grupo de gastronómicos, unidos y desesperanzados por la situación actual. Entendemos la situación actual y somos conscientes de lo que está pasando. Pero nuestro trabajo para nosotros también es esencial, por ese motivo y unidos por el desamparo, los gastronómicos de la ciudad de Azul decidimos que a partir de este lunes 31 vamos a abrir las puertas de nuestros espacios”, afirmaron en el texto que pide el apoyo del municipio.

“A pesar de esto, estamos atravesados por una crisis que no podemos seguir sosteniendo. De nosotros dependen familias a las que debemos responder y no tenemos con que. Nos estamos fundiendo, estamos pasándola emocionalmente mal ya que nos vemos privados de nuestros derechos. Con el delivery y el take away no podemos mantener nuestros negocios, nuestras familias y las familias de nuestros empleados. No somos negligentes, no queremos generar contagios, queremos tener el derecho de tener a nuestros negocios trabajando porque no damos más”, continúa el comunicado. ⠀

“Nosotros también nos queremos cuidar, a nosotros, a nuestras familias y a nuestros clientes. Por eso hemos invertido en todo lo que el protocolo covid refiere cada vez que fue necesario para adaptar nuestros espacios. Tomaremos en cuenta y exigiremos cumplir con los protocolos de higiene y distanciamiento, pero en este caso es abrir o cerrar definitivamente”, concluyeron en el texto.

Consultado por Vía Azul, uno de los representantes que participó del encuentro afirmó que la mayoría de los comerciantes abrirá sus puertas fuera de los horarios permitidos porque “no se aguanta más y necesitamos trabajar”.

De acuerdo a las nuevas restricciones en fase 2, los comercios gastronómicos pueden atender en espacios al aire libre con protocolos vigentes hasta las 19 y pueden seguir trabajando con delivery y retiro en el local hasta las 23.