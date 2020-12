Este domingo, efectivos de la DDI de Azul detuvieron a Rubén Rancez, un entrenador de fútbol de Azul luego de ser denunciado por abuso sexual por un joven, identificado como Emiliano, que era su vecino. Los hechos denunciados habrían ocurrido cuando este tenía 15 años.

“Este tipo es el papá de un amigo de mi infancia, un vecino. No sólo practicaba la pedofilia conmigo, sino que también la practicó con muchísimos chicos. Esta persona era director técnico. Los chicos, por un par de botines o por algo de dinero, en ese momento tenían sexo oral”, relató el denunciante a través de un video que grabó después de hacer la denuncia. Incluso, en las imágenes grabó a Rancez en la actualidad invitándolo a su casa.

Tras enterarse de la detención, Emiliano se manifestó confiado ante la justicia: “Esta persona que me abusaba, y abusó de varios chicos más, fue detenido. Esto no termina acá, hay otros nombres que tras la viralización del video me llegaron y con mi abogado estamos investigando. Hoy vuelvo a confiar en la justicia de este país”

La jueza Magdalena Forbes dispuso la detención del hombre y el allanamiento de su casa. Rancez sería indagado este lunes en los Tribunales de Azul.