Guillermo Giachetti publicó un video en el que se ve a un camión llevando ramas de poda al predio donde funcionaba el ex aeroclub de Azul, ubicado justo detrás del Hipódromo. “Cuando salgas a pasear date una vueltita por el nuevo basural de Azul y sacate algunas fotos con el paisaje”, escribió en Facebook al difundir las imágenes.

Giachetti dialogó con Vía Azul y explicó que la grabación fue realizada el día martes por la mañana. “Empezaron a aparecer muchos particulares y ahora camiones de la empresa Malvinas a dejar desperdicios. Con la poda, es impresionante la cantidad de ramas que se descargan ahí. Esta semana, ya habíamos visto un camión ahí descargando ramas. No puedo decir que Malvinas descarga basura ahí, pero sí hay de mucha gente que va y tira. Yo no digo que lo esté haciendo el municipio, pero no hace nada para evitarlo”, aseguró.

Una parte del ex Aeroclub fue cedido al Club de Pesca La Lisa, un terreno de 400 por 400 metros, para que sus socios pudieran practicar long casting. “Hace tiempo que está pasando que se convirtió en un basural a cielo abierto Ayer cuando fui siguiendo el camión también había una pala grande que estaba haciendo un trabajo grande, evidentemente está participando la municipalidad y la empresa de transportes con este tema”, opina Giachetti.

Vía Azul se contactó con autoridades municipales para conocer su opinión sobre el tema, pero hasta el momento no hubo respuesta.