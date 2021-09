“Todos saben como fueron las cosas el año pasado, todos saben lo que sufrimos por no poder vivir una promoción normalmente como todos los años, cuando en ese momento es lo único que tenes como meta. Quisimos revelarnos y presentar nuestros trajes, pero no duró mucho, pues la policía nos sacó cagando a las 5 de la tarde. Parecía que este año sería igual para la promo 21, pero tuvieron la suerte de que las cosas se calmen y tener la posibilidad de disfrutar los últimos meses de ésto tan lindo”, así empieza el hilo de Twitter que publicó la joven cachariense Belén López, una de las integrantes de la Promo 2020 que por la pandemia no pudo festejar su último año de secundario.

“Sin dar mas vueltas,me pregunto acaso perdían algo por invitarnos a la farándula? Acaso perdían algo por dejarnos disfrutar como ex-promo de esta fiesta tan esperada, y lo más importante, de forma legal? Yo creo que para nada. También creo que es un poco egoísta no dar esta simple posibilidad cuando ellos la pudieron tener y por eso le dan 0 importancia. Estoy segura de que se sentirían igual de vacíos que nosotros si fueran los que estan en nuestro lugar”, se preguntó la joven.

“Por último quiero aclarar que la mala leche y las peleas entre promos siempre van a estar, al igual que los que tiran mala vibra pero también ésto, lo injusto. porque los que nunca rompimos las bolas y fuimos buena onda, perdemos posibilidades por rencor, y peleas ajenas o personales, cuando no tenemos nada que ver. Hoy me revelo yo, porque me siento triste y siento que estoy en mi derecho porque jamás me metí en nada. Nada mas para decir. A la promo le digo, mucha suerte en esta noche y rompanla como tiene que ser”, concluyó la egresada.