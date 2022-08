Zaramay se presentó en Arroyito, le tiraron con un hielo y se bajó del escenario para pelear

Según publica lacoopearroyito en su Instagram, durante la noche madrugada del domingo 21 se vivieron momentos tensos dentro del local nocturno donde se presentó Agustín Carlos Roberto García, el rapero conocido como Zaramay.

En el video se puede observar que mientras está cantando recibe la agresión por parte de un espectador que le arroja un hielo a lo que el rapero pide detener la música, “eh la c... de tu madre... quién tiró hielo ahí?”. En ese momento Zaramay pisa sobre una valla y se baja hacia donde le habían tirado el hielo en busca de pelea.

Zaramay se bajó a pelear en Arroyito luego de que le tiraran con un hielo Foto: Vía Arroyito

En ese momento se acercan dos personas que serían seguridad y ante el abucheo y silbido de los presentes vuelve a subir al escenario. El rapero publicó en sus redes sociales “Bueno por lo sucedido ayer en Córdoba, no voy a hablar mucho del tema, solo que me arrojaron un hielo y me defendí como cualquiera lo hubiera hecho. Si los artistas no se defienden problema de ellos, yo me manejo de esa manera”.