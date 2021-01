El pasado 16 y 21 de diciembre de 2020 fueron presentadas dos notas dirigidas al intendente Gustavo Benedetti solicitándole que readecúe las dietas de los integrantes del Concejo Deliberante, debido a que el mandatario estaría percibiendo un plus por dedicación exclusiva, lo que no podría llevarse a cabo porque por Carta Orgánica Municipal los cargos de Intendente y Viceintendente están contemplados.

En las mismas firmadas por el Concejal José Luis Colazzo en primer termino y la segunda por los Concejales Lidia Martinez, Mauricio Cravero, Carlos Francisca y Wilson Genesio, aluden que de acuerdo al Reglamento Interno de Concejo en su artículo 99, se establece que los haberes de los ediles ascienden a un 50% del sueldo del intendente y que fue reducido a un 40% por una resolución interna del Concejo Deliberante.

Hacen referencia que conforme a la partida presupuestaria Nº 9.1.1.01.02.02.00 el mandatario percibiría un adicional por dedicación exclusiva desde hace un tiempo y el monto sería de $37.604,17 de manera mensual y que las dietas se calculan conforme al total de las remuneraciones percibidas por el intendente y sujetas a deducciones. El reajuste solicitado debería ser ejecutado además con el retroactivo correspondiente.

El Concejal Wilson Genesio en nota a Canal 3 de Arroyito confirmó de la existencia de esas dos notas y dijo “el oficialismo presenta a RR HH una nota al respecto y que se revisara ese tema, al no tener respuesta los bloques de la minoría decidimos imitar la acción del Bloque Oficialista y presentar una nota para que el intendente revise lo que cobra y regularice la situación”.

Genesio fue duro en sus declaraciones “no me sorprende, en la Era Benedetti estas cosas son posibles, lo conocemos en las gestiones anteriores y sabemos que ata esto con alambre y va por todo. Ha aumentado los impuestos el 200% porque necesitaba cobrar más. Nosotros percibimos un porcentaje del básico del intendente y esto es un adicional por dedicación exclusiva, lo cual no corresponde porque la Carta Orgánica determina que lo que percibe en su dieta es por dedicación exclusiva”.

“No hemos tenido respuesta, solo comentarios de pasillos como diciendo uds. quieren ganar mas, nosotros no queremos ganar mas, queremos que se respete la carta organica municipal”.