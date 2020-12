Por estas horas en un día como hoy pero unos 30 años atrás, Arroyito comenzaba a cambiar su fisonomía, porque uno de los pioneros por excelencia de nuestra cuidad dejaba un vacío muy grande para los allegados y familiares, para los desconocidos, para los coterráneos, para el progreso y para el futuro de Arroyito. Fallecía Don Fulvio Salvador Pagani.

Mi viejo, Luis “Coco” Schiavoni, me dijo en ese momento, yo tenía algunos años menos, “a la pelota, no lo puedo creer, tuvo un accidente Fulvio, uhhh!... se nos fue un gran tipo que la tenia clara”. Esas palabras me sobraron para que me definiera el sentimiento de tristeza que iba a embargar a nuestro pequeño pueblo y por el que había dado mucho.

Arcor Pioneros Arroyito

Le dio a Arroyito el paso del crecimiento tecnológico y la cultura del trabajo. Fundo junto a Modesto, Vicente y Pablo Maranzana, Enrique Brizio y Mario Seveso, lo que hoy es Arcor, tuvo la visión de crear la Cooperativa de Electricidad Cespal, fundó diferentes instituciones y clubes de Arroyito. Fue uno de los creadores de la Fundación Mediterránea y parte de la Unión Industrial de Córdoba y fue miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina y del Consejo Empresario Argentino.

Pagani nació en La Para el 14 de junio de 1928 y su padre se instaló en Arroyito a mediados de 1920. Se casó con Amanda Laura Cagnolo, “visionaria, solidaria y buena gente” dijera mi Papá. Tuvo 6 hijos, Luis Alejandro al frente de la gerencia de la empresa, Claudia Susana, Lilia María, Fulvio Rafael quien falleció, Alfredo Gustavo y Mario Enrique y les inculcó la pasión por el trabajo y la consigna de no olvidarse de sus raíces.

Mi viejo lo fue a recibir, cuando llegaron sus restos y me dijo “voy a recibirlo, se lo merece, fui a su despedida de soltero, fui a su casamiento, tomábamos café en la Estación, como no voy a ir a recibirlo”, y volvió a repetir “que lástima, se nos fue un buen tipo que tenía una cabeza diferente al resto”.

Primera fabrica Arcor en Arroyito

Después con el paso del tiempo y analizando lo que hizo Don Fulvio por Arroyito, bien y merecido que el 14 de Junio se celebre el Día del Emprendedor, con el paso de los años lo que hubiera hecho Don Fulvio, como le decíamos nosotros, por Arroyito.

Como cita el ingeniero Carlos Pucheta en su muro personal “su fallecimiento produjo estupor y tristeza en vastos sectores de la sociedad argentina. Su sepelio en Arroyito fue una elocuente expresión de la consternación popular ante su muerte”. Lo despidió toda la plana política y también lo acompaño el pueblo.