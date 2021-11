En primera división el equipo del sur de ciudad mantuvo un invicto de 12 partidos en la etapa regular y terminó en el tercer lugar de la Zona Córdoba; en Intermedia o reserva se quedó con el campeonato de manera invicta y en formativas continúa creciendo deportivamente.

Una temporada más tiene al Centro Vecinal San Miguel como uno de los máximos referentes de toda nuestra región y de la Federación del Oeste Santafesino Hockey donde compite hace ya más de 3 años; formando planteles en divisiones inferiores, Intermedia y Primera, lo que no es un dato menor ya que no todos los equipos cuentan con esta posibilidad.

Hockey Centro Vecinal San Miguel Arroyito

En la máxima categoría las chicas del San Miguel llegaron con un invicto de 12 partidos a la definición de la Zona Córdoba de la competencia en la participan y por cuestiones del azar no pudieron acceder a la final perdiendo en el último minuto el partido eliminatorio ante Las Verdes de Córdoba. Este fin de semana cruzarán con el 9 de Rafaela por los cuartos de final de la Copa Challenger de la Federación del Oeste.

Además el Centro fue campeón invicto en Intermedia y Reserva, Subcampeón en categoría Sub -15 y finalizaron terceras en la categoría sub - 17, vale remarcar el gran trabajo realizado por el entrenador Mayco Gómez y de toda la subcomisión también los padres de las chicas y el aporte necesario para el deporte que realizan para el sector sur de la ciudad y al deporte femenino; más allá de que a veces no salgan en “la foto del campeón”.