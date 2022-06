En la jornada del sábado 4 de junio en el Auditorio Coral de Arroyito, se llevó a cabo una presentación de gala donde la Directora Erin Bodnar de Canadá y al Trombonista Casey Maday de EE.UU. realizaron un espectáculo junto al Coro de Cámara Municipal Arroyito.

Una noche llena de emociones y de nivel internacional Bodnar y Maday deleitaron al público presente con el arte del piano y el trombón.

Coro Municipal de Arroyito junto a Erin Bodnar y Casey Maday Foto: Prensa Municipal

Junto a los integrantes del Coro, los maestros interpretaron Concert Piece Number 5 by Vladislav Blazhevich, Sonata Number 2 by Johann Ernst Galliard, Romance for Trombone by Carl Maria von Weber, Concerto for Trombone and Orchestra by Launy Grondahl, Nessun Dorma by Giocomo Puccini “Nessun dorma».

Se destaca que estos maestros llegaron a Arroyito para realizar una capacitación a los integrantes del Coro Municipal y de la Banda Municipal, y se agradece a la University of North Florida quien hizo posible que Bodnar y Maday estén en Arroyito.

Durante el miércoles 8 en la Sala del Concejo Deliberante la Directora Erin Bodnar y el Trombonista Casey Maday fueron declarados Huéspedes de Honor mientras dure su estadía en nuestra ciudad.