Óbolo fue claro a la hora de remarcar cual es la prioridad para la nueva dirigencia del equipo “Pirata” que respecto esta temporada de la Primera Nacional; la prioridad es el ascenso a la primera división del fútbol argentino. Además, hizo un balance sobre el rol que desempeña en el directorio deportivo de la institución.

Mauro o Iván como se lo conoce en la ciudad de Arroyito fue uno de los primeros en ser confirmado apenas electo Luis Fabián Artime presidente del Club Atlético Belgrano. Al día siguiente de este hecho ya trabajaba en la conformación del plantel para afrontar esta temporada en la segunda categoría del fútbol de nuestro país ”fueron tres semanas críticas hasta el cierre del libro. Pero la verdad es que estoy contento por el plantel que se armó y por el laburo que se hizo” dejando en claro que está conforme con los jugadores que llegaron para diputar la posibilidad del ascenso a primera.

Sobre la función que desarrolla en la actualidad en el club del cual es hincha y también fue jugador Óbolo dice en la nota concedida a Mundo D donde arrojo lo conceptos compartidos en este artículo “Es complicada. Porque te quita muchísimo tiempo. Estar hasta última hora con el teléfono que se te explota y arrancar bien temprano. Te hace que le quites tiempo a la familia. Se me hizo largo, pero nunca dudé de la responsabilidad y el compromiso asumido”, hizo referencia a las responsabilidades que el cargo demanda sobre todo al inicio de la temporada en el armado del plantel. En cuanto al presupuesto aclaró que el esfuerzo que hizo el club fue importante que se movieron de lo que tenían originalmente diagramado.

Otro tema importante que se destaca es la referencia al funcionamiento del directorio deportivo y la interacción con el presidente y el entrenador del primer equipo “todo fue consensuado entre las partes. Tanto Luis, como el scouting o Alejandro dieron su punto de vista y fuimos poniéndonos de acuerdo. Aquí no hay uno que su opinión vale más que la de los otros. Y no fue difícil porque estuvimos casi siempre de acuerdo, tanto para los que se quedaban, como para los que se debieron ir” dejando en claro que hay un buen clima en el fútbol profesional de Belgrano.

Finalmente, lo más destacado fue lo que el ex atacante declaró sobre lograr el ascenso a primera “Si no logramos el ascenso será un fracaso” agregando “Porque Belgrano es un club que necesita estar en Primera. Todo lo que se hizo, lo mucho o lo poco, se evaluará por el resultado y si el objetivo se consigue o no. Es así, no hay secretos” clara muestra de que la vara tanto para los jugadores, cuerpo técnico y directivos es volver a la máxima de nuestro país.